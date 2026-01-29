Hindustan Hindi News
तारिक रहमान कैसे सुधारेंगे भारत के साथ रिश्ते? बांग्लादेश चुनाव में जमात और चीन का फैक्टर

India-Bangladesh Relations: चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई भी गठबंधन कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुकता है तो सीमा पार सुरक्षा और आतंकवाद के मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ सकती हैं।

Jan 29, 2026 10:31 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
India-Bangladesh Relations: बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाला है। इस चुनाव पर भारत सहित दुनिया की नजरें टिकी हैं। आने वाले समय में वहां की घरेलू राजनीति के साथ-साथ दक्षिण एशिया के भू-राजनीतिक समीकरणों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। करीब 17 साल के लंबे निर्वासन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के उत्तराधिकारी तारिक रहमान की स्वदेश वापसी ने चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी है। 25 दिसंबर 2025 को जब तारिक ढाका पहुंचे तो उनके स्वागत में उमड़ी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि सत्ता विरोधी लहर और शेख हसीना की अवामी लीग के कमजोर पड़ने के बीच BNP एक मजबूत दावेदार बनकर उभरी है।

भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि BNP सत्ता में आती है, तो द्विपक्षीय संबंधों का भविष्य क्या होगा? पिछले डेढ़ दशक में शेख हसीना के नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंध अपने स्वर्णिम युग में रहे हैं। सुरक्षा सहयोग से लेकर कनेक्टिविटी और आतंकवाद विरोधी अभियानों तक बांग्लादेश ने भारत का पूरा साथ दिया। लेकिन अब बदलती परिस्थितियों ने भारत को ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां उसके पास शायद ही कोई आरामदायक विकल्प बचा हो।

भारत-बांग्लादेश संबंध

तारिक रहमान: छवि बदलने की कोशिश या सियासी दांव?

लंदन में निर्वासन के दौरान भ्रष्टाचार और सुरक्षा से जुड़े मामलों में सजा पाए तारिक रहमान अब एक सुधरे हुए और परिपक्व नेता के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। उन्होंने नए बांग्लादेश का नारा दिया है, जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था की बहाली और पड़ोसियों (विशेषकर भारत) के साथ स्थिर संबंधों का वादा शामिल है। हालांकि, भारत के लिए उनकी पुरानी यादें कड़वाहट भरी हैं। 2001-2006 के दौरान जब BNP सत्ता में थी तब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के उग्रवादियों को बांग्लादेश में शरण मिलने और 2004 के कुख्यात चटगांव हथियार कांड जैसी घटनाओं ने अविश्वास की गहरी खाई पैदा कर दी थी।

जमात-ए-इस्लामी और चीन का फैक्टर

भारत की असली चिंता केवल BNP नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ी जमात-ए-इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें हैं। चुनावी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोई भी गठबंधन कट्टरपंथी विचारधारा की ओर झुकता है तो सीमा पार सुरक्षा और आतंकवाद के मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा, बांग्लादेश में चीन का बढ़ता निवेश और बुनियादी ढांचे में उसकी दखलंदाजी भी भारत के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द बनी हुई है।

क्या है भारत का रुख?

भारतीय अधिकारियों ने वर्तमान में लोकतंत्र का सम्मान करते हुए निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की आवश्यकता पर जोर दिया है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री की तारिक रहमान की टीम के साथ हुई मुलाकातों को संबंधों के एक नए अध्याय की संभावना के रूप में देखा जा रहा है। भारत अच्छी तरह जानता है कि भौगोलिक निकटता और 15 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक व्यापार दोनों देशों को एक-दूसरे पर निर्भर बनाता है।

