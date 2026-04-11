बंगाल में कैसे पार होगी कांग्रेस की नैया? कई सीटों पर कैंडिडट तो हैं, लेकिन कार्यकर्ता ही नहीं
1972 के बाद से कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। 1972 में कांग्रेस ने 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी बंगाल में नहीं उभर पाई।
पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनावी किस्मत आजमा रही कांग्रेस दशकों बाद खुद को विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। पार्टी ने समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अपने चुनावी घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए हैं। कांग्रेस बंगाल में करीब तीस वर्ष बाद सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में पार्टी ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, पर उन क्षेत्रों में चुनाव वादों को जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता नहीं हैं। खासकर उन सीट पर जहां दशकों से वामदल और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है और पार्टी ने पहली बार उम्मीदवार दिया है।
वर्ष 2021 के चुनाव में कांग्रेस तीन फीसदी वोट के साथ अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इसलिए, पार्टी बहुत संभलकर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। पार्टी का पूरा फोकस अपने मजबूत गढ़ रहे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर पर है।
बहरामपुर सीट से वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को मैदान में उतारा है। वहीं, मालदा में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए वरिष्ठ नेता मौसम नूर को मालतीपुर सीट से टिकट दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि प्रदेश की सभी सीट पर चुनाव लड़ने से उसके वोट प्रतिशत में भी इजाफा होगा।
रणनीतिकार मानते हैं कि कांग्रेस कभी अपने गढ़ रहे क्षेत्रों से कुछ सीट हासिल कर नए सिरे से पुनर्गठन की शुरुआत कर सकती है, लेकिन इसके साथ ही पार्टी सतर्क भी है। पार्टी नहीं चाहती कि सभी सीट पर उसकी मौजूदगी से तृणमूल कांग्रेस को कोई नुकसान हो। इसलिए, वह बहुत संभलकर अपनी चुनावी रणनीति तय कर रही है।
पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित कई नेताओं के चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी वहां ज्यादा ध्यान देगी, जहां उसकी जीत की संभावना अधिक है। बता दें कि 2021 और 2024 में राहुल गांधी ने प्रचार नहीं किया था।
बंगाल में खोई राजनीतिक जमीन की तलाश
बंगाल में वर्ष 1972 के बाद से कांग्रेस के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई है। 1972 में कांग्रेस ने 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनाव में हार के बाद कांग्रेस कभी बंगाल में नहीं उभर पाई। पार्टी को 2011 में 42 और 2016 में 44 सीट मिली थी।
इंडिया गठबंधन को भी ध्यान में रख रही कांग्रेस
तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला बेहद करीबी होता जा रहा है। एसआईआर के बाद लाखों की संख्या में वोट काटे गए हैं। वहीं, भाजपा बेहद आक्रामक है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि उसकी वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कमजोर पड़े। क्योंकि, तृणमूल कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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