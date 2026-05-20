बस्तर से खूंखार नक्सलियों का कैसे हुआ सफाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की इनसाइड स्टोरी
अब नक्सल मुक्त भारत का संकल्प हकीकत में बदला है तो गृहमंत्री सभी के योगदान को आगे बढ़कर रेखांकित कर रहे हैं। जब कोई नेता गृहमंत्री शाह को श्रेय देता है तो वे कहते हैं कि इस सफलता के पीछे सैकड़ों जवानों का बलिदान छिपा है।
जनवरी 2024 में जब बंद कमरे में आला अधिकारियों के साथ बैठकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा तय की, तब देश के शीर्ष रणनीतिक अधिकारियों को इस बात का भरोसा नहीं था कि यह वास्तव में संभव होगा। पर दृढ़ संकल्प के आगे नक्सली घुटने टेकने को मजबूर हुए। मालूम हो कि कुछ लोगों ने गृहमंत्री को नक्सलवाद के खात्मे की समय सीमा ऐलान करने से मना किया था। कहा था कि यह जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन अगस्त 2024 में जब उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दी तो आला रणनीतिक अधिकारी भौचक रह गए थे।
अब नक्सल मुक्त भारत का संकल्प हकीकत में बदला है तो गृहमंत्री सभी के योगदान को आगे बढ़कर रेखांकित कर रहे हैं। जब कोई नेता गृहमंत्री शाह को श्रेय देता है तो वे कहते हैं कि इस सफलता के पीछे सैकड़ों जवानों का बलिदान छिपा है।
मनोवैज्ञानिक जंग में भी जीते
दरअसल, 31 मार्च की समय सीमा से एक तरफ सभी एजेंसियों को तय समय में नक्सल खात्मे का लक्ष्य मिला और ऑपरेशंस तेज हुए। वहीं, नक्सलियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ा। छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया जब एक नक्सली से सरेंडर की बात चल रही थी तो उसने कहा 31 मार्च को वैसे ही नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तो मैं जंगल छोड़कर अपने घर आ जाऊंगा। अधिकारी मानते हैं समय सीमा से नक्सली मनोवैज्ञानिक दबाव में आए। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान जवान आपूर्ति की चिंता किए बिना पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। 45 डिग्री तापमान में उन्हें बस गला सींचने भर को पानी मिलता था। करीब पांच हजार जवान इसमें शामिल हुए।
लगातार ऑपरेशन से मिली बढ़त
ऑपरेशन प्रहार, ऑपरेशन ऑक्टोपस सहित कई ऑपरेशन नक्सलियों की ताबूत में आखिरी कील के लिए पर्याप्त थे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के दौरान कुल 21 मुठभेड़ों में 31 नक्सलियों को ढेर किया गया था। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए। जंगलों में आज भी आईईडी माइनिंग हटाने का काम जारी है। हाल ही में सुरक्षाबलों की एक टीम जब कांकेर और नारायणपुर इलाके में यह काम कर रही थी तो चार घायल हुए, जो कुछ समय बाद शहीद हो गए।
यह ऑपरेशन था टर्निंग प्वाइंट
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को गृहमंत्री इस दिशा में निर्णायक मोड़ मानते हैं और अपनी सभाओं में उन्होंने इसका खुलकर इजहार किया। उनका कहना है यह ऑपरेशन न होता तो शायद हम अभी नक्सल मुक्त न हो पाये होते। छत्तीसगढ़-तेलंगाना बॉर्डर पर स्थित कर्रेगुट्टा की दुर्गम पहाड़ी के जंगल में यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था, जिससे करीब 950 नक्सली पहाड़ियों से नीचे उतरने को मजबूर हुए।
जहां दुर्दांत थे अब वहां वारफेयर इंस्टीट्यूट
हिडमा जैसे दुर्दांत नक्सली से लेकर बप्पा राव और कई अन्य कभी कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर इकट्ठा थे। अब इस पर 186 करोड़ रुपये की लागत से जंगल वारफेयर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट खुल चुका है और करीब 250 जवानों का यहां प्रशिक्षण चल रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें