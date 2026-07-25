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कितने अमीर हैं धर्मेंद्र प्रधान? शिक्षा मंत्री से अधिक पत्नी की संपत्ति, 3 केस भी दर्ज

By Himanshu Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली।
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57 साल धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रभावशाली और अनुभवी नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचेर में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था।

Dharmendra Pradhan
धर्मेंद्र प्रधान- शिक्षा मंत्री, भारत सरकार (PTI Photo)

Dharmendra Pradhan Assets: देश भर में NEET पेपर लीक मामले को लेकर जारी छात्रों के आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजनीतिक घमासान के केंद्र बिंदु बन गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह छात्र आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है, जिसे विपक्षी दलों और कई चर्चित हस्तियों का भी समर्थन मिल रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों और विपक्ष की एक ही मुख्य मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का तत्काल इस्तीफा। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सरकार का शीर्ष नेतृत्व शिक्षा मंत्री के पीछे पूरी मजबूती से खड़ा है। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा पेपर लीक की घटना के लिए व्यक्तिगत रूप से मंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसलिए उनके इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता और वे कैबिनेट में अपने पद पर बने रहेंगे।

57 साल धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रभावशाली और अनुभवी नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उनका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अनुगुल जिले के तालचेर में एक राजनीतिक परिवार में हुआ था। उनके पिता देबेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने वर्ष 1990 में भुवनेश्वर स्थित उत्कल विश्वविद्यालय से एंथ्रोपोलॉजी (मानवशास्त्र) में एमए की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ता के रूप में की थी।

साल 2000 में पहली बार बने विधायक

वर्ष 2000 में वे ओडिशा की पल्लहड़ा सीट से पहली बार विधायक चुने गए। वर्ष 2004 में वे देवगढ़ से लोकसभा सांसद बने और 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जून 2024 में वे ओडिशा की संबलपुर सीट से दोबारा लोकसभा सांसद चुने गए और जून 2024 में उन्हें पुन: केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। इससे पहले वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार संभाल चुके हैं।

कितने अमीर हैं धर्मेंद्र प्रधान?

2024 के चुनाव हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार की कुल नेट वर्थ 6.38 करोड़ है। धर्मेंद्र प्रधान के पास 1.39 करोड़ की चल संपत्ति है। वहीं, 92 लाख की अचल संपत्ति है। उनके ऊपर 32 लाख की देनदारी भी है। इस हिसाब से उनका कुल नेट वर्थ 1.99 करोड़ है। वहीं, उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान के पास 2.95 करोड़ की चल संपत्ति और 1.37 करोड़ की अचल संपत्ति है। 20 लाख की देनदारी के साथ उनका कुल नेट वर्थ 4.12 करोड़ है। धर्मेंद्र प्रधान और मृदुला ठाकुर के दो बच्चे हैं। नैमिषा का नेटवर्थ 25 लाख और उनके बेटे निशांत प्रधान का नेट वर्थ 1.62 लाख है।

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साल 2022-23 में धर्मेंद्र प्रधान की वार्षिक आय 12.74 लाख रही, जबकि उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर की आय 49 लाख और बेटी नैमिषा की आय 4.6 लाख दर्ज की गई। प्रधान परिवार के पास बैंक खातों, एफडी और पीपीएफ में लगभग 2.47 करोड़ जमा हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास 80.40 लाख के म्यूचुअल फंड और 67.72 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास 35,000 और उनकी पत्नी के पास 40,000 की नकद राशि मौजूद है।

जमीन, मकान, गाड़ियां और आभूषण

धर्मेंद्र प्रधान के पास ओडिशा में 12 लाख की कृषि भूमि और 20.50 लाख की गैर-कृषि भूमि है। इसके अलावा, प्रधान दंपति के पास गाजियाबाद के इंदिरापुरम और भुवनेश्वर में लगभग 1.98 करोड़ मूल्य के आवासीय फ्लैट या मकान भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान के नाम पर 2011 मॉडल की होंडा सिटी कार है, जबकि उनकी पत्नी के पास कमर्शियल वाहन हैं। धर्मेंद्र प्रधान के पास 13.5 लाख मूल्य का सोना (200 ग्राम) और 2.5 किलो चांदी भी हैष जबकि उनकी पत्नी के पास 35 लाख मूल्य का सोना यानी 500 ग्राम और 10 किलो चांदी है।

प्रधान पर कितने केस

चुनावी हलफनामे के अनुसार, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ राजनीतिक आंदोलनों और प्रदर्शनों से जुड़े कुछ पुराने मामले भी दर्ज हैं। पहला मामला 2005 में दर्ज किया गया था। गारपोश रेलवे स्टेशन पर तपस्विनी एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को हटाने के विरोध में किए गए रेल रोको प्रदर्शन से संबंधित है। आईपीसी और रेलवे अधिनियम की धाराओं के तहत दर्ज इस मामले में अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।

दूसरा मामला साल 2006 में पूरी में दर्ज किया गया था। एक शादी समारोह के दौरान पुलिस के साथ कथित तीखी बहस से संबंधित मामला है। इसमें 22 जनवरी 2015 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए थे। तीसरा मामले 2010 में कंकाड़ाहाड़ा में एक मृतक किसान के परिवार के लिए मुआवजे की मांग को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

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Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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