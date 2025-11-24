Hindustan Hindi News
17 केसों की सुनवाई, वकीलों की बधाई; शपथ के बाद कैसा रहा CJI सूर्यकांत का पहला दिन

संक्षेप:

CJI जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद सबसे पहले कोर्ट जाकर महात्मा गांधी और बी. आर. आंबेडकर की प्रतिमाओं पर पु्ष्प चढ़ाए। उसके बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक फ्रम से जुड़े मामले पर फैसला सुनाया।

Mon, 24 Nov 2025 07:46 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
CJI Justice Surya Kant: जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार 24 नवंबर को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नए नवेले सीजेआई ने सबसे पहले कोर्ट में लगी महात्मा गांधी और डॉ. बी.आर आंबेडकर की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और उसके बाद अपना कामकाज शुरू किया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में पहले दिन ही जस्टिस सूर्यकांत ने दो घंटे में 17 मामलों की सुनवाई की। इस दौरान वकीलों की तरफ से भी उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी रहा।

सीजेआई के रूप में पहले दिन जस्टिस सूर्यकांत ने तीन न्यायाधीशों की पीठ की अध्यक्षता की, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अतल एस. चंदुरकर भी शामिल थे। मुख्य न्यायधीश के रूप में उन्होंने अपना पहला फैसला हिमाचल प्रदेश की एक निजी फर्म के खिलाफ दायर याचिका पर सुनाया। इस फैसले के तुरंत बाद ही ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन’ (एससीएओआरए) के अध्यक्ष विपिन नायर ने खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में नए प्रधान न्यायाधीश का स्वागत किया।

एक वकील ने उन्हें “किसान का बेटा, जो प्रधान न्यायाधीश बन गया है” कहकर बधाई दी, जिससे उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने जवाब दिया, “शुक्रिया। मैं चंडीगढ़ के युवा वकीलों को भी देख सकता हूं।”

पूर्व मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई का मौखिक आदेश को बदला

दिन का काम शुरु होते ही नए प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि असाधारण स्थितियों को छोड़कर, किसी मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध लिखित तरीके से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "यदि किसी मामले को जल्दी सुनवाई किए जाने की आवश्यकता है, तो आप उस कारण को एक पर्ची में लिखकर दें। रजिस्ट्रार इसकी जांच करेंगे और अगर उन मामलों को जल्दी सुने जाने की जरूरत महसूस होगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

जब वकील ने मामले में शीघ्रता बरतने पर जोर दिया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, जब किसी की स्वतंत्रता शामिल हो, मृत्युदंड आदि का प्रश्न हो, तभी मैं इसे सूचीबद्ध करूंगा। अन्यथा, कृपया उल्लेख करें... रजिस्ट्री निर्णय लेगी और मामले को सूचीबद्ध करेगी।” गौरतलब है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए मौखिक उल्लेख की प्रथा को रोक दिया था। हालांकि, जस्टिस खन्ना के बाद इस पद पर आए जस्टिस गवई ने इस प्रथा को फिर से शुरू कर दिया था।

