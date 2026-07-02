CM विजय ने चली ऐसी ट्रिक कि विरोधी चित्त और खजाना मालामाल, 30% तक कैसे घट गए टेंडर के दाम?

तमिलनाडु के लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट देने में कई गड़बड़ियाँ हुईं, जिनमें सेंट्रलाइज़्ड करप्शन, नियमों का जानबूझकर उल्लंघन और रिश्वतखोरी शामिल थी।

करीब दो महीने पहले यानी 10 मई को जब थलपति विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने पद संभालने के बाद भीड़ के सामने घोषणा की कि उनकी सरकार सबसे पहले राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करेगी। फिर उन्होंने कहा कि राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का कर्ज है। उनका संदेश साफ था कि उनकी सरकार कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने वाली है। इस पारदर्शिता की कड़ी में विजय ने सबसे पहले सरकारी ठेकों में चल रहे कमीशन कल्चर पर रोक लगाने के लिए ओपेन टेंडर सिस्टम की शुरुआत की।

पद संभालने के बमुश्किल एक महीने के भीतर, विजय के इस कदम से सरकार के सबसे बड़े खर्च वाले क्षेत्र सार्वजनिक निर्माण कार्यों में दिखने लगा है। विजय सरकार के इस नए रुख से न केवल सरकारी खजाने पर बोझ कम हो रहा है, बल्कि ठेकेदार भी इस पारदर्शी व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। दरअसल, विजय ने पुराने 'फिक्स्ड टेंडर' सिस्टम को खत्म कर सभी नागरिक अनुबंधों (civic contracts) के लिए खुली प्रतिस्पर्धी बोली (competitive bidding) यानी ओपेन टेंडर सिस्टम शुरू करने का निर्देश दिया।

बचत के चौंकाने वाले आंकड़े इस पारदर्शी नीति का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। TOI की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन (GCC) के सड़क-मरम्मत कार्यों के टेंडर में भाग लेने वाले ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से 25-30% कम की बोली लगाई है। यह पहले की उस प्रथा से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें ठेके अक्सर "अनुमानित लागत से ज़्यादा पर दिए जाते थे"। लेकिन नई व्यवस्था के बाद ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन (GCC) के टेंडरों में ठेकेदारों ने आधिकारिक अनुमान से 25% से 30% कम दरें कोट की हैं।

25 लाख रुपये का प्रोजेक्ट 16 लाख रुपये में मिला रिपोर्ट में कहा गया है कि अंबत्तूर ज़ोन में सड़क मरम्मत के एक प्रोजेक्ट, जिसकी अनुमानित लागत 25 लाख रुपये थी, में नौ ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। जहाँ एक ने अनुमानित मूल्य से ज़्यादा की बोली लगाई, वहीं आठ ने कम बोली लगाई। जीतने वाले कॉन्ट्रैक्टर ने अनुमान से 25.9% कम बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल किया। इससे इस प्रोजेक्ट की लागत घटकर लगभग 16 लाख रुपये रह गई। यानी सरकार को एक ही टेंडर पर लगभग 9 लाख रुपये की बचत हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक, टोंडियारपेट में भी ऐसा ही पैटर्न देखा गया, जहाँ 30 लाख रुपये से ज़्यादा कीमत वाले प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स ने अनुमानित लागत से लगभग 25% कम की बोली लगाई। शोलिंगनल्लूर में तो बोलियाँ अनुमानित लागत से 36% तक कम थीं, जिससे अधिकारियों को यह सोचना पड़ा कि क्या इतनी कम कीमत पर भी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बनाए रखी जा सकती है। इस बदलाव से यह भी पता चला है कि पिछली व्यवस्था में प्रोजेक्ट की लागत कितनी बढ़ा-चढ़ाकर बताई जाती थी।

कमीशन खोरी का अंत? ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामा राव के अनुसार, पिछली सरकारों में यही काम अनुमानित लागत से 10% अधिक पर दिए जाते थे। उनका सवाल है कि पहले बजट को 35-40% तक बढ़ाकर क्यों दिखाया जाता था। लोक निर्माण मंत्री आदव अर्जुन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब "कोई कमीशन या रिश्वत" नहीं मांगी जाएगी और सभी अनुबंध पारदर्शी तरीके से दिए जाएंगे।