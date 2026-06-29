दुकान या मकान खरीदने से पहले जान लें कैसे मिलती है फायर NOC, कहीं सब हो न जाए स्वाहा!

निजी घरों (15 मीटर से कम) के लिए Fire NOC जरूरी नहीं है, लेकिन दुकानों और फ्लैटों के लिए NBC 2016 के तहत यह अनिवार्य है। दुकान के लिए प्रोविजनल से फाइनल NOC तक की प्रक्रिया होती है।

पिछले कुछ समय में दिल्ली के मालवीय नगर के एक अवैध गेस्ट हाउस में लगी आग, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई और नोएडा-गुरुग्राम की हाई-राइज सोसाइटियों में लगातार हो रहे AC ब्लास्ट ने एक भयानक सच सामने रख दिया है। हम जिन इमारतों को आलीशान समझकर लाखों-करोड़ों खर्च कर रहे हैं, वे असल में बारूद के ढेर पर खड़ी हो सकती हैं।

इस खतरे से बचने का एकमात्र कानूनी और तकनीकी हथियार है Fire NOC (अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र)। भारत में यह सर्टिफिकेट प्रमाणित करता है कि कोई भी इमारत नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC 2016) के तहत आग से निपटने के लिए 100% सुरक्षित है। आइए, बेहद आसान शब्दों में समझते हैं कि अपने निजी घर या दुकान के लिए यह NOC कैसे ली जाती है और फ्लैट खरीदते समय बिल्डर की धोखाधड़ी को कैसे पकड़ा जाए।

निजी घर के लिए फायर NOC का नियम? भारत के ज्यादातर राज्यों (जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा) के फायर कानूनों के मुताबिक, 15 मीटर से कम ऊंचाई (लगभग जमीन के बाद 3 या 4 मंजिल) वाले स्वतंत्र निजी मकानों के लिए फायर NOC लेना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

दुकान या कमर्शियल जगह के लिए कैसे मिलेगी NOC? कमर्शियल जगहों पर भारी मात्रा में लोग आते हैं और बिजली का लोड ज्यादा होने से शॉर्ट-सर्किट का खतरा 40% ज्यादा होता है। इसलिए 50 वर्ग मीटर से बड़े शोरूम, रेस्टोरेंट, मॉल या मल्टीप्लेक्स की दुकानों के लिए इसके बिना व्यापार करना गैर-कानूनी है।

कब जरूरी हो जाता है? अगर आपका घर किसी बेहद संकरी गली (6 मीटर से कम चौड़ी सड़क) में है, जहां दमकल की बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, या आप अपने घर के ग्राउंड फ्लोर पर कोई दुकान, गोदाम या व्यावसायिक गतिविधि शुरू कर रहे हैं, तो लोकल अथॉरिटी आपसे NOC की मांग करेगी।

क्या है प्रक्रिया: सबसे पहले अपने स्थानीय नगर निगम से मकान का आर्किटेक्चरल मैप (नक्शा) पास करवाएं।

राज्य के फायर सर्विस पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर 'Provisional NOC' के लिए अप्लाई करें।

घर के हर फ्लोर पर कम से कम एक ABC प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर और मेन बोर्ड के पास स्मोक डिटेक्टर खुद लगवाएं। दुकान के लिए NOC की Step-by-Step प्रक्रिया प्रोवीजनल NOC का आवेदन: बिजनेस शुरू करने या निर्माण से पहले अपने राज्य के फायर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। यहां आपको दुकान का लेआउट प्लान, बिल्डिंग का नक्शा और बिजली का अधिकृत लोड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। विभाग आपकी फाइलों को जांचकर एक अस्थाई मंजूरी देगा।

सुरक्षा उपकरणों की स्थापना: दुकान के साइज के अनुसार, अस्थाई मंजूरी मिलने के बाद नियमों के मुताबिक दुकान में उपकरण लगाएं। जैसे: छोटी दुकान के लिए ABC और CO2 टाइप सिलेंडर, बड़े शोरूम के लिए होज रील, छत पर स्प्रिंकलर पाइपलाइन और रात में चमकने वाला 'EXIT' बोर्ड।

चीफ फायर ऑफिसर (CFO) का लाइव टेस्ट: अंतिम निरीक्षण उपकरण इंस्टॉल होने के बाद आप फाइनल NOC के लिए पोर्टल पर रिक्वेस्ट डालेंगे। फायर इंस्पेक्टर या CFO आपकी दुकान पर आकर फिजिकल वैरिफिकेशन करेगा। वह उपकरणों को चलाकर पानी का प्रेशर चेक करेगा और देखेगा कि इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता साफ है या नहीं।

फाइनल फायर NOC जारी होना: वैधता- 1 से 3 साल, सब कुछ मानकों के अनुरूप पाए जाने पर विभाग आपको डिजिटल 'फाइनल फायर NOC' जारी कर देगा। ध्यान रहे, कमर्शियल दुकानों के लिए इसे हर साल या हर 3 साल में अनिवार्य रूप से रिन्यू कराना पड़ता है।

फ्लैट खरीदने जा रहे हैं, तो 'फायर सेफ्टी' कैसे चेक करें? बिल्डर्स अक्सर ब्रोशर पर बड़ी-बड़ी बातें लिखते हैं, लेकिन हालिया सोसाइटियों के हादसों में देखा गया कि आग लगने पर वहां के होज पाइप में पानी ही नहीं था। इसलिए फ्लैट फाइनल करने से पहले खुद को इन दो पैमानों पर कसें:

कौन से कागजात देखना अनिवार्य है? फाइनल फायर NOC है या नहीं: बिल्डर से कहें कि वह चालू वर्ष की फाइनल फायर NOC दिखाए। अगर वह केवल 'प्रोविजनल NOC' दिखाता है, तो समझ लें कि अभी फायर विभाग ने उसकी बिल्डिंग को अंतिम मंजूरी नहीं दी है।

ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (OC): स्थानीय विकास प्राधिकरण (जैसे NOIDA, DDA, RERA) कानूनन तब तक OC जारी नहीं कर सकता जब तक कि फायर विभाग अपनी अंतिम हरी झंडी न दे दे। अगर सोसाइटी को OC मिल चुका है, तो सुरक्षा की गारंटी बढ़ जाती है।

लेटेस्ट फायर सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट: नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत हर मल्टी-स्टोरी सोसाइटी को साल में एक बार थर्ड-पार्टी फायर ऑडिट कराना होता है। आप बिल्डर या वहां की RWA से इसकी हालिया कॉपी मांग सकते हैं।

साइट पर जाकर खुद चेक करें फायर स्टेयरकेस (सीढ़ियां) : क्या ब्लॉक में 2 सीढ़ियां हैं? क्या वे पूरी तरह खुली और साफ हैं? आग लगने पर लिफ्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है। केवल चौड़ी सीढ़ियां ही एकमात्र लाइफलाइन होती हैं।

: क्या ब्लॉक में 2 सीढ़ियां हैं? क्या वे पूरी तरह खुली और साफ हैं? आग लगने पर लिफ्ट ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाती है। केवल चौड़ी सीढ़ियां ही एकमात्र लाइफलाइन होती हैं। वेट राइजर और प्रेशर मीटर : हर फ्लोर पर लाल रंग के बॉक्स में होज पाइप देखें और चेक करें कि सुई ग्रीन जोन में है या नहीं। अगर पाइप सूखा है या मीटर में प्रेशर जीरो है, तो वह सिस्टम महज एक प्लास्टिक का खिलौना है।

: हर फ्लोर पर लाल रंग के बॉक्स में होज पाइप देखें और चेक करें कि सुई ग्रीन जोन में है या नहीं। अगर पाइप सूखा है या मीटर में प्रेशर जीरो है, तो वह सिस्टम महज एक प्लास्टिक का खिलौना है। रिफ्यूज एरिया : हर 7वीं या 11वीं मंजिल पर एक खाला स्पेस छोड़ा गया है या नहीं? ताकि कभी नीचे भीषण आग लगने पर ऊपरी मंजिलों के लोग इस सेफ जोन में आकर दमकल कर्मियों का इंतजार कर सकें।

: हर 7वीं या 11वीं मंजिल पर एक खाला स्पेस छोड़ा गया है या नहीं? ताकि कभी नीचे भीषण आग लगने पर ऊपरी मंजिलों के लोग इस सेफ जोन में आकर दमकल कर्मियों का इंतजार कर सकें। स्प्रिंकलर सिस्टम: क्या फ्लैट के ड्राइंग रूम, बेडरूम और किचन की छतों पर छोटे लॉकेट जैसे स्प्रिंकलर्स लगे हैं? 68°C से ज्यादा तापमान होने पर इनका शीशा टूट जाता है और सीधे आग पर पानी की बौछार शुरू हो जाती है।