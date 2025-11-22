SIR Process: ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं SIR फॉर्म? जानें स्टेप बाई स्टेप पूरी प्रक्रिया

संक्षेप: SIR Process: इन दिनों कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है। यह फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑफलाइन में बीएलओ घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है। वहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा मैनेज की जा रही है।

SIR Process: इन दिनों कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चल रहा है। यह फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ऑफलाइन में बीएलओ घर-घर जाकर डेटा कलेक्ट कर रहा है। वहीं, ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह से चुनाव आयोग द्वारा मैनेज की जा रही है। इसके लिए वोटर को फॉर्म डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। यह लोग ईसीआई की वेबसाइट या ECINET ऐप पर एक डेडिकेटेड लिंक पर क्लिक करेंगे और विवरण सीधे भरेंगे। आइए जानते हैं ऑनलाइन एसआईआर के लिए पूरी प्रक्रिया क्या है...



SIR की प्रक्रिया

एसआईआर के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया बेहद आसान है। प्रॉसेस शुरू करने के लिए व्यक्ति को पोर्टल में सर्विसेज सेक्शन में जाना है। इसके बाद इलेक्टोरल रोल रिवीजन को ऑनलाइन पूरी करने के लिए फिल एन्यूमेरेशन फॉर्म (गणना फॉर्म भरें) को सेलेक्ट करना है।

क्या है EPIC

हालांकि एसआईआर गणना फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए चुनाव आयोग ने एपिक नंबर और मोबाइल नंबर अनिवार्य बना दिया है। एपिक यानी इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर का 10 अंकीय यूनीक पहचान संख्या है, जो चुनाव आयोग जारी करता है। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी वोटर्स को या तो बीएलओ के पास या ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया

-इसके लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएं।

-इसके बाद गणना फॉर्म भरें पर क्लिक करें।

-इसके बाद मोबाइल नंबर/एपिक नंबर भरें।

-अपना प्रदेश चुनें और एपिक नंबर भरें।

-आपका इलेक्टोरल डेटा नजर आएगा। इसके चेक करें।

-गणना फॉर्म्स को फाइल करने से पहले एपिक नंबर को मोबाइल नंबर से लिंक किया जाना है।

-अगर यह पहले से लिंक नहीं है तो फॉर्म-8 जमा करके इसे तुरंत किया जा सकता है। (एपिक से मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल पर क्लिक करें, इसके बाद फॉर्म-8 के तहत मोबाइल नंबर का विकल्प मिलेगा।)

-एक बार मोबाइल नंबर एपिक से लिंक होने के बाद, अप्लीकेंट को फिर से लॉग इन करना होगा।

-इसके बाद गणना फॉर्म को भरें, जिसमें लास्ट एसआईआर सूचना भी शामिल हो।

-आधार बेस्ड ई-साइन से इसे सब्मिट करें।

-गणना फॉर्म सब्मिट करने के लिए एपिक और आधार डेटा के हिसाब से ई-साइन मैच होनी चाहिए।