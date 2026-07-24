सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने को कैसे हुए तैयार, आधी रात सरकार से क्या हुई बात?

सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर 28 जून से अनशन शुरू किया था। हालांकि पुलिस ने उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए बीते सप्ताह उन्हें जंतर मंतर से जबरन हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया था।

नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की मांग को लेकर बीते 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार आधी रात को अपना अनशन खत्म कर दिया। वे बीते 26 दिनों से अनशन पर थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की और सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासनों को लेकर एक पत्र भी सौंपा। लेकिन इस पत्र में ऐसा क्या था कि सोनम वांगचुक आधी रात को अपना अनशन खत्म करने के लिए राजी हो गए? आइए समझते हैं।

गौरतलब है कि गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक बीते 26 दिनों से सरकार के सामने लगातार अपनी मांगें रख रहे थे। उन्होंने बीते 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में हुए संसद मार्च के बाद अपनी मांगों में कुछ बदलाव भी किए थे। अब सरकार ने इनमें से कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया है। सोनम वांगचुक ने इसके बाद ही अनशन तोड़ने का फैसला लिया। वांगचुक से देर रात केंद्रीय मंत्रियों की मुलाकात की कुछ तस्वीरें और एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री अपने हाथों से सूप पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराते नजर आ रहे हैं। इस दौरान वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो भी मौजूद थीं।

सरकार के 3 बड़े आश्वासन मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासनों को पढ़कर सुनाया। इसमें उन्होंने सरकार की ओर से 3 बड़े आश्वासन दिए हैं।

प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज न करने का आश्वासन: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सरकार का रुख सकारात्मक है।

संसद में पेपर लीक और शिक्षा सुधारों पर चर्चा: सरकार ने भरोसा दिया है कि संसद में पेपर लीक के स्थायी समाधान और दूसरे शैक्षणिक सुधारों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने पर विचार: हाल ही में नीट पेपर लीक के कारण जिन छात्रों ने आत्महत्या की है, सरकार उनके परिवारों को उचित मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

सोनम वांगचुक की क्या थी मांग? इससे पहले सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में 28 जून को दिल्ली के जंतर-मंतर पर अपना अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। इस प्रदर्शन की अगुवाई कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है। यहां प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे जैसी मांगों को लेकर डटे हुए थे। सोनम वांगचुक ने भी इन्हीं मांगों के साथ अपना इस्तीफा शुरू किया था। हालांकि बीते कुछ दिनों से सरकार की तरफ से बातचीत शुरू होने के बाद उन्होंने अपनी मांगों में बदलाव किया था। सोनम वांगचुक ने कहा था कि अगर सरकार संसद में व्यापक चर्चा के लिए भी तैयार हो जाती है और प्रदर्शनकारियों पर केस दर्ज नहीं होने का आश्वासन मिल जाएगा तो वे अपना अनशन तोड़ देंगे।

भूख हड़ताल खत्म करने के बाद वांगचुक ने कहा है कि उन्होंने यह फैसला लंबे विचार-विमर्श और देश में माहौल बिगड़ने की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए लिया है। उन्होंने समर्थकों से शांति बनाए रखने, सतर्क रहने और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहने की अपील भी की है।

कॉकरोच जनता पार्टी अड़ी इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने भी गुरुवार देर रात एक बयान जारी किया है। वांगचुक के अनशन तोड़ने को लेकर CJP ने कहा है कि उन्हें सोनम वांगचुक के इस कदम से बेहद खुशी हुई है, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वांगचुक को उनके 'असाधारण साहस और त्याग' के लिए धन्यवाद भी दिया।