क्रिकेट का खेल सिया और चेतन को ले आया था करीब, भाई ने बताई दोनों की 'प्रेम कहानी'
पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल के भाई साहिल ने बताया कि वह चेतने के साथ 2024 में क्रिकेट खेला करता था। इसी दौरान उसने सिया का परिचय चेतन से करवाया था। उसने यह भी कहा कि सिया को चेतन से दूरी बनाने की बात उसने कही थी।
Ketan Murder Case: महाराष्ट्र के लोहागढ़ किले पर 18 जून को जो कुछ हुआ, उसने रिश्तों की बुनियाद को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल से पुलिस ने शुक्रवार को करीब 10 घंटे पूछताछ की। साहिल ने खुद बताया कि वह सिया गोयल के प्रेमी चेतन को पहले से ही जानता था। बल्कि उसने ही सिया के साथ चेतन का परिचय करवाया था। हालांकि साहिल का कहना है कि उसे अंदाजा नहीं था कि बात यहां तक पहुंच पाएगी। केतन के साथ सगाई होने के बाद उसने कई बार सिया को समझाने की कोशिश की थी कि वह अब चेतन चौधरी से दूरी बना ले। हालांकि सिया और चेतन के मन में अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वे दोनों मिलकर केतन को रास्ते से हटा देना चाहते थे।
क्रिकेट खेलने के दौरान हुई दोस्ती
सिया और चेतन पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन अग्रवाल को किले से 400 फीट गहरी खाईं में धक्का दे दिया और उनकी मौत हो गई। साहिल ने बताया कि साल 2024 में क्रिकेट खेलने के दौरान उसकी चेतन के साथ दोस्ती हुई थी। अकसर खेल के दौरान सिया भी साहिल के साथ जाया करती थी। एक दिन साहिल ने सिया का चेतन से परिचय करवाया। इसके बाद 2025 में दिवाली के मौके पर कॉमन फ्रेंड्स की एक पार्टी हुई जिसमें सिया और चेतन मिले। इसके बाद दोनों करीब आने लगे। दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर बातचीत होने लगी।
2004 कॉल और 238 घंटे की बातचीत
पुलिस को जांच में पता चला है कि जनवरी से अब तक सिया और चेतन के बीच करीब 2004 कॉल हुईं और उन दोनों के बीच कुल मिलाकर 238 घंटे बातचीत हुई। इससे पता चलता है कि दोनों लगातार संपर्क में थे। सगाई होने के बाद भी सिया चेतन से घंटों बात करती थी। अधिकारियों का कहना है कि साहिल से पूछताछ इसलिए की गई ताकि सिया और चेतन के बयानों को क्रॉसचेक किया जा सके। पुलिस सिया गोयल के अन्य रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर सकती है।
सिया को क्यों पसंद नहीं थे केतन?
पुलिस ने यह भी बताया है कि सिया गोयल केतन अग्रवाल को पसंद नहीं करती थी। इसकी एक वजह तो यही थी कि वह पहले से ही चेतन चौधरी के साथ रिलेशनशिप में थी और उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि यह सच्चाई माता-पिता से बताने की उसकी हिम्मत नहीं थी। पैरंट्स जब भी पूछते कि उसे केतन पसंद है तो सिया हां में जवाब देताी तीा। वहीं पुलिस के सामने सिया ने कबूल किया कि केतन विग लगाता था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि सिया शादी से खुश नहीं थी और वह सगाई तोड़ने के लिए दबाव बना रही थी। वहीं केतन सगाई नहीं तोड़ना चाहता था। केतन का कहना था कि दो परिवारों की इज्जत का सवाल है और अब शादी करनी होगी।
किले से केतन की बॉडी निकालने में मदद करने वाले सुनील गायकवाड़ ने दावा किया था कि इस घटना के बाद लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे लेकिन सिया एकदम शांत थी। हालांकि केतन के गिरने के बाद सिया एक बार चिल्लाई थी। सिया ने ही बताया था कि केतन खाई में गिर गया है। इसके बाद गार्ड ने पुलिस को जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार ने अग्रवाल परिवार की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की मांग मान ली है। वकील उज्ज्वल निकमय इस केस में स्पेशल प्रॉसिक्यूटर होंगे।
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लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें