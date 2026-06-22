इस बार एकनाथ शिंदे के बेटे लगा गए उद्धव गुट में सेंध, ऐसे दिखाया पिता की बगावत का रीप्ले

शनिवार को कोल्हापुर में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि पहले लोगों को शिंदे के नेतृत्व वाले गुट का अलग से ज़िक्र करना पड़ता था, लेकिन 'अब कोई गुट नहीं बचा है और सिर्फ़ एक ही शिवसेना है, जिसके प्रमुख एकनाथ शिंदे हैं।'

शिवसेना का कहना है कि सोमवार को दोपहर 3 बजे 6 सांसद उनके दल में शामिल हो जाएंगे। खास बात है कि लोकसभा के ये सदस्य शिवसेना (UBT) यानी उद्धव ठाकरे का गुट छोड़कर दल बदल कर रहे हैं। अब कहा जा रहा है इस टूट के सूत्रधार सांसद श्रीकांत शिंदे हैं। वह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ महीनों में ही इस पूरी योजना को तैयार किया था। हालांकि, इसपर उन्होंने आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा है।

महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक का कहना है, 'आज दोपहर 3 बजे छह सांसद आधिकारिक तौर पर शिवसेना में शामिल होंगे। इससे हमारे सांसदों की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो जाएगी। इसने शिवसेना की ताकत को और बढ़ा दिया है।' इससे पहले शिंदे भी कह चुके हैं कि ऑपरेशन सफल हुआ है। वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उनकी तारीफ की थी।

क्या था प्लान मई के अंत में ही ऑपरेशन टाइगर की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। सीएनएन न्यूज18 की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इसे लेकर तैयारियां करीब एक साल पहले ही शुरू हो चुकी थीं। हालांकि, कहा जा रहा है कि बीते कुछ महीनों में इस योजना में तेजी आई थी और इसकी अगुवाई श्रीकांत शिंदे कर रहे थे।

सांसदों से साधा संपर्क चैनल से बातचीत में सूत्रों ने बताया कि जूनियर शिंदे ने ही सांसदों से संपर्क साधा और बातचीत करते रहे। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने ही मुंबई और दिल्ली के बीच जारी बातचीत में भी अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। रिपोर्ट के अनुसार, सबसे पहले सांसद अशोक आष्टिकर ने दल बदल पर सहमति जताई थी।

उद्धव ठाकरे के सक्रिय होने के पहली ही टूटने लगी थी पार्टी सांसदों को दल बदल की अटकलों के बीच बीते रविवार को शिवसेना यूबीटी की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 9 सांसदों को बुलाया गया था। खास बात है कि तब व्यक्तिगत रूप से महज 4 ही सांसद पहुंचे थे। पार्टी का दावा था कि मीटिंग में 5 सांसद ऑनलाइन शामिल हुए थे। साथ ही उद्धव गुट का दावा था कि सभी सांसद उनके संपर्क में हैं और एकजुट हैं।

अब रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि इस बैठक से पहले ही पांच सांसदों ने शिंदे गुट के समर्थन पत्र पर साइन कर दिए थे। खास बात है कि इस दौरान पार्टी टूटने की चर्चाओं को बेहद गोपनीय रखा गया था। कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम शिंदे समेत चार से पांच लोगों को इस पूरी योजना की जानकारी थी।

ऐसे टूटी उद्धव सेना रिपोर्ट के मुताबिक, 16 जून को इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी। तब बागी 6 सांसद अलग-अलग शहरों से होते हुए राजधानी पहुंचे थे और नोएडा के एक होटल में ठहरे हुए थे। इसके बाद 17 जून को बगावत का मन बना चुके सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी और समर्थन पत्र सौंपा था।

क्या कांग्रेस से विलय थी वजह कहा जा रहा है कि बगावत का समर्थन कर रहे विधायकों का कहना था कि शिवसेना यूबीटी विचारधारा से भटक रही है, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया। साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि पार्टी कांग्रेस के साथ विलय करने की भी योजना बना रही थी। हालांकि, इसे लेकर शिवसेना यूबीटी ने आधिकारिक रूप से इसे लेकर कुछ नहीं कहा है।