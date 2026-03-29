पीएम मोदी की वजह से कैसे लेट हो गए शशि थरूर, एक खतरे का भी किया जिक्र
शशि थरूर केरल चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को भाजपा के लिए रैली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान, थरूर और पीएम मोदी, दोनों को ही एक ही इलको में चुनाव प्रचार करना था।
Kerala Assembly Election: केरल, असम समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चार मई को सभी राज्यों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। केरल में भी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ, लेफ्ट वाली एलडीएफ और भाजपा चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दिन रात चुनावी प्रचार हो रहा है। इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने बताया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से एक रैली में पहुंचने के लेट हो गए। इसके साथ ही, थरूर ने एक खतरे का भी जिक्र किया।
शशि थरूर केरल चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रविवार को भाजपा के लिए रैली करने के लिए पहुंचे। इस दौरान, थरूर और पीएम मोदी, दोनों को ही एक ही इलाके में चुनाव प्रचार करना था। इस पर थरूर पीएम मोदी के काफिले की वजह से प्रचार में देर से पहुंचे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शशि थरूर ने लिखा, ''आज दोपहर प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से मुख्य सड़कों पर लगे जाम के कारण मैं देर से पहुंचा। एक ही इलाके में चुनाव प्रचार करने के अपने ही खतरे हैं।''
थरूर ने रविवार सुबह चुनाव प्रचार पर जाने से पहले भी कहा था कि आज पीएम मोदी, सीएम पिनराई विजयन और वह खुद भी चुनावी कार्यक्रम के लिए पलक्कड़ में हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा था, ''आज सुबह तीन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने के लिए पलक्कड़ जिले की सड़क पर- सुमेश अच्युतन (चित्तूर), केए तुलसी (कोंगड) और पीके ससी (ओट्टापलम)। संयोग से पीएम मोदी, सीएम विजयन भी आज पलक्कड़ में हैं. मौसम के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती जा रही है।'' केरल की 149 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव नौ अप्रैल को होंगे। साल 2021 के चुनाव में एलडीएफ ने 99 सीट जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, जो पिछली बार से आठ सीट ज्यादा थीं। यह 1977 के बाद पहली बार था जब किसी गठबंधन ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की। यूडीएफ ने 41 सीट जीती थीं, जो पहले से छह कम थीं, हालांकि उनका मत प्रतिशत बढ़ा था, जबकि भाजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी।
एलडीएफ पर निशाना साध रहे थरूर
इससे पहले, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) सरकार, राज्य को विदेश से आने वाले पैसे, लॉटरी और शराब पर निर्भर बनाए हुए है, और यह मॉडल अब काम नहीं करेगा। उन्होंने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) का समर्थन करते हुए यह बात कही, जो पिछले एक दशक से सत्ता से बाहर है। थरूर ने 'पीटीआई-भाषा' को दिए साक्षात्कार में कहा कि आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस-नीत यूडीएफ का एजेंडा सिर्फ एलडीएफ के 10 साल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा सकारात्मक है। उन्होंने एलडीएफ सरकार पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार सितंबर तक पैसे खत्म कर देती है और फिर उधार लेकर भुगतान करना पड़ता है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
शॉर्ट बायो: लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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