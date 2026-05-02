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अनजान देश, डेढ़ साल से कमरे से निकला नहीं; फिर कैसे पकड़ा गया दाऊद का करीबी सलीम डोला

May 02, 2026 03:48 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को हाल ही में तुर्की में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद प्रत्यर्पण करके उसे तुर्की से भारत लाया जा चुका है। मुंबई के डोंगरी के रहने वाले सलीम डोला को इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार किया गया है।

अनजान देश, डेढ़ साल से कमरे से निकला नहीं; फिर कैसे पकड़ा गया दाऊद का करीबी सलीम डोला

दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को हाल ही में तुर्की में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद प्रत्यर्पण करके उसे तुर्की से भारत लाया जा चुका है। मुंबई के डोंगरी के रहने वाले सलीम डोला को इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस पर गिरफ्तार किया गया है। 59 साल का सलीम डोला, भारत में कई नार्कोटिक्स मामलों में वांटेड था। वह काफी समय से फरार चल रहा था। कई साल से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां, डोला का पता लगाने में जुटी थीं। इस मिशन में जुटे अफसरों का कहना है कि सलीम डोला को ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन डोला की एक गलती ने उसे भारत में सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।

आखिर कैसे पकड़ा गया डोला
सलीम डोला, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के डर से इस्तांबुल भाग गया था। इसके बाद वह अंडरग्राउंड हो गया था। फिर करीब डेढ़ साल तक वह अपने कमरे से बाहर तक निकला ही नहीं। लेकिन इसी समय उससे एक गलती हो गई। शायद डोला को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी यह गलती उसे गिरफ्तार करा देगी।

एक कूरियर का ऑर्डर और कहानी खत्म
असल में डोला ने एक कूरियर ऑर्डर किया था। लेकिन उसने पता अपने उस ठिकाने का डाल दिया, जहां वह छिपा बैठा था। इसी लेन-देन के जरिए भारतीय एजेंसियां, इंटरपोल की मदद से, डोला के स्थान का पता लगाने में सक्षम हुईं। इसके बाद भारतीय अधिकारियों ने इस्तांबुल पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने वहां छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे मंगलवार को तुर्की से दिल्ली लाया गया।

सलीम डोला से मिले तीन पासपोर्ट
सलीम डोला के कमरे की तलाशी के दौरान, सलीम डोला से दो भारतीय पासपोर्ट और एक बुल्गारियाई पासपोर्ट बरामद किए गए। वह बुल्गारियाई पासपोर्ट के तहत ‘हमजा’ नाम का इस्तेमाल करते हुए तुर्की में रह रहा था। यह पता लगाया जा रहा है कि उसका बुल्गारियाई पासपोर्ट वैध था या नकली।

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गौरतलब है कि गुरुवार को, मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने डोला को 8 मई तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया। जांच एजेंसी ने मुंबई अदालत को बताया कि डोला का नाम एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर के रूप में सामने आया है जो दाऊद इब्राहिम से जुड़ा है। उन्हें जून 2023 में दक्षिण मुंबई से जब्त की गई मेफेड्रॉन्स की मेन सप्लाई करने वाले के रूप में पहचाना गया है।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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