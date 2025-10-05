सोशल मीडिया पर कितना सुरक्षित बच्चा? डेटिंग ऐप के काले पहलू को उजागर करता केरल का मामला

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 और जुलाई 2025 के बीच डी-डीएडी केंद्रों ने डिजिटल लत के 1992 मामलों का निपटारा किया। इनमें से 571 मामले ऐसे बच्चों के थे जो विशेष रूप से ऑनलाइन गेम के आदी थे।

केरल में ऑनलाइन ऐप का इस्तेमाल करने वाले 16 वर्षीय लड़के को यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। यह मामला डेटिंग ऐप के खतरों को उजागर करता है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों समेत 14 लोगों पर किशोर का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। इन आरोपियों ने ऐप के जरिए लड़के से दोस्ती की थी और बाद में उसका उत्पीड़न किया। पिछले महीने जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि किशोर लगभग 2 साल से ऑनलाइन मंच पर सक्रिय था और इसके लिए फर्जी प्रोफाइल का उपयोग कर रहा था। पुलिस के लिए इस तरह की घटनाएं कोई नई बात नहीं हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे अपराध तेजी से आम होते जा रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि इस प्रकार के मामले डिजिटल डि-एडिक्शन (सोशल मीडिया के इस्तेमाल की लत छुड़ाने के कार्यक्रम यानी डी-डीएडी) कार्यक्रम के दौरान सामने आते हैं। डी-डीएडी एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य ऑनलाइन गेम, सोशल मीडिया और पोर्नोग्राफी के आदी बच्चों की पहचान करना और उन्हें इस लत से बचाना है। यह प्रोजेक्ट 2023 में शुरू हुआ और यह देश में अपनी तरह की पहली ऐसी परियोजना है। वर्तमान में, इसके अंतर्गत 6 केंद्र संचालित हैं- तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोच्चि, त्रिशूर, कोझिकोड और कन्नूर। अभिभावकों, विद्यालयों और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद पुलिस अब वित्त वर्ष 2025-26 की समाप्ति से पहले इस पहल का विस्तार पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, पलक्कड़, मलप्पुरम, वायनाड, इडुक्की और कासरगोड तक करने की योजना बना रही है।

बचाने के प्रयास जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2023 और जुलाई 2025 के बीच डी-डीएडी केंद्रों ने डिजिटल लत के 1992 मामलों का निपटारा किया। इनमें से 571 मामले ऐसे बच्चों के थे जो विशेष रूप से ऑनलाइन गेम के आदी थे। एर्नाकुलम में स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी और जिले के डी-डीएडी केंद्र के समन्वयक सोराज कुमार एम बी ने कहा कि इस पहल से सैकड़ों बच्चों को समय पर सहायता मिली है। उन्होंने कहा, 'हम देख रहे हैं कि लड़के ज्यादातर ऑनलाइन गेम के आदी हैं, जबकि लड़कियां सोशल मीडिया मंचों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। हमारे काउंसलर इन आदतों से छुटकारा पाने के व्यावहारिक तरीके सुझाते हैं। इस प्रक्रिया में माता-पिता को भी शामिल करते हैं।'

अभिभावकों के नजरिए में बदलाव सूरज के अनुसार, इस प्रोजेक्ट की एक बड़ी सफलता अभिभावकों के नजरिए में बदलाव लाना रही है। उन्होंने कहा, ‘पहले कई परिवार मोबाइल फोन के इस्तेमाल को शराब या नशीले पदार्थों की तरह लत मानने से इनकार करते थे, लेकिन अब अभिभावकों को एहसास हो रहा है कि डिजिटल लत एक वास्तविक लत है और वे चाहते हैं कि उनके बच्चों को इससे छुटकारा मिले।’ राज्य सरकार ने हाल में इन केंद्रों पर काउंसलर के लिए करार का नवीनीकरण किया है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में है।