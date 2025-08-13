कैसे राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान के मुकाबले कायम रखा दबदबा, विपक्ष किसके साथ

विपक्ष की तरफ से सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे जैसे नेताओं ने वोट दिया तो वहीं सत्ता पक्ष से अमित शाह भी मतदान के लिए पहुंचे। इस बार कुल 1295 मौजूदा और पूर्व सांसदों ने वोट डाला। ऐसा पहली बार था, जो इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए सांसद और पूर्व सांसद पहुंचे।

इससे पहले राजीव प्रताप रूडी निर्विरोध ही जीत हासिल करते रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी ने जीत के बाद खुशी जताई और कहा कि यह ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मेरा पैनल जीत गया है, जिसमें अलग-अलग दलों के सांसद शामिल हैं। रूडी ने कहा, 'यह अच्छी जीत है। सांसदों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हमारे पैनल को कामकाज के आधार पर जिताया है।' भाजपा के ही एक सांसद निशिकांत दुबे का कहना था कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में सत्ता परिवर्तन होगा और संजीव बालियान को जीत मिलेगी। वह मजबूती से बालियान का प्रचार कर रहे थे।

क्यों बंट गया इस बार भाजपा का वोट, विपक्षी किधर गए माना जा रहा है कि निशिकांत दुबे जैसे सांसदों के बालियान के समर्थन में मुखर होने के चलते भाजपा का बड़ा वोट उन्हें मिला। लेकिन विपक्षी सांसदों की एकजुटता राजीव प्रताप रूडी के फेवर में चली गई। इसके कारण वह बड़े अंतर से जीत हासिल कर सके। पांचवीं बार के लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं। इस बार उनका मुकाबला संजीव बालियान से था, जिसके चलते भाजपा बनाम भाजपा की स्थिति बन गई थी और यह चुनाव काफी चर्चा में रहा।