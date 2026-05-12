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जयललिता से कैसे बिगड़ी थी राधान पंडित की बात, विजय के OSD की इनसाइड स्टोरी

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, चेन्नई
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राधान पंडित की नियुक्ति के बाद विरोधियों के साथ-साथ विजय अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं। यह भी दिलचस्प है कि एक वक्त में राधान, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी थे। हालांकि उनसे भी बाद में उनके भी संबंध खराब हो गए थे।

जयललिता से कैसे बिगड़ी थी राधान पंडित की बात, विजय के OSD की इनसाइड स्टोरी

तमिलनाडु में सियासत और ज्योतिष का अनोखा गठजोड़ देखने को मिल रहा है। नई राजनीति का वादा करके सीएम की गद्दी पर बैठे टीवीके चीफ विजय ने अपने पुराने ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को ओएसडी बनाया है। राधान पंडित की नियुक्ति के बाद विरोधियों के साथ-साथ विजय अपनों के निशाने पर भी आ गए हैं। वहीं, तमाम लोग यह जानने में जुट गए हैं कि राधान पंडित हैं कौन? एक राजनीतिक ज्योतिष के तौर पर राधान पंडित का करियर काफी विवादास्पद रहा है। यह भी दिलचस्प है कि एक वक्त में राधान, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के करीबी थे। हालांकि उनसे भी बाद में उनके भी संबंध खराब हो गए थे।

सत्ता के गलियारों में धमक
सत्ता के गलियारों में राधान पंडित की खासी धमक रही है। राधान पंडित का जन्म दक्षिण भारत में हुआ है। शुरू में वह पंडित वेट्रिवेल के नाम से पूजा-पाठ करते थे। साल 2008 में वह दिल्ली चले गए और अपना नाम बदलकर राधान पंडित कर लिया। वह दशकों तक सियासी गलियारों में वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक सलाहकार के रूप में काम करते रहे। इस दौरान उन्होंने भाजपा, कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके के दिग्गज नेताओं के सलाहकार के रूप में काम किया। राधान पंडित ने सार्वजनिक रूप से लालकृष्ण आडवाणी के साथ संबंधों की बात कही है।

1991 की बड़ी भविष्यवाणी
राधान पंडित ने दावा किया है कि उन्होंने जयललिता के आध्यात्मिक सलाहकार की भूमिका निभाई है। जयललिता को लेकर उनकी भविष्यवाणियों में 1991 की बड़ी जीत शामिल है। बताया जाता है कि उन्होंने कई संवेदनशील फैसलों में भी अहम भूमिका निभाई। इनमें सियासी घटनाओं से लेकर कानूनी मामले भी रहे। कुछ वक्त तक राधान पंडित को जयललिता के अंदरूनी सलाहकार सर्किल का अहम हिस्सा माना गया। बताया जाता है कि वह पर्दे के पीछे से फैसले किया करते थे।

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कब बिगड़े हालात
हालांकि चीजें लगातार एक जैसी नहीं रहीं। 90 के दशक उत्तरार्ध में राधान पंडित और जयललिता के संबंध खराब होने लगे। राधान पंडित के मुताबिक उन्होंने 1994 के आस-पास कुछ कठिन राजनीतिक घटनाओं को लेकर चेतावनी दी। लेकिन उनकी यह बातें जयललिता को पसंद नहीं आईं। इसके बाद ही उनके बीच दूरी बढ़ने लगी।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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