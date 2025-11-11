अब कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश, हिरासत में 1500 लोग; एक इशारे से अलर्ट हुई पुलिस

Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsHow Police get tip-off on disrupt peace 1500 picked up for questioning in Kashmir
संक्षेप: गांदरबल में 39 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, जो सार्वजनिक शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर गुलाम नबी खान उर्फ आमिर खान के घरों की तलाशी ली गई।

Tue, 11 Nov 2025 08:14 AMAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, श्रीनगर
राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम को एक कार में हुए जोरदार धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद देश के कई हिस्सों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर, जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने की साजिशों को नाकाम करने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर छापेमारी की, जिसमें 1500 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया।

कश्मीर में आतंकी नेटवर्क तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर छापेमारी

कश्मीर घाटी में आतंकियों के समर्थन तंत्र को ध्वस्त करने के लिए शुरू किया गया व्यापक अभियान सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान अब तक 1500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह कार्रवाई एक प्रि-एम्पटिव स्ट्राइक यानी पूर्व-रोकथाम अभियान के तहत की जा रही है। यह कार्रवाई कुछ विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू हुई है। इसका उद्देश्य आतंकियों के संभावित पुनर्गठन को रोकना और उनके नेटवर्क को कमजोर करना है। बताया जा रहा है कि पुलिस को इस बात की आशंका थी कि आतंक समर्थक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं इसलिए इशारा मिलते ही कार्रवाई शुरू कर दी गई।

सूत्रों ने बताया कि इस अभियान का मुख्य निशाना वे युवा हैं जिनके संबंध आतंकियों या उनके सहानुभूतियों से रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में बसे आतंकियों के परिजनों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अब तक 1500 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। यह अभियान घाटी के सभी हिस्सों में एक साथ चलाया जा रहा है। मुख्य रूप से उन लोगों को निशाना बनाया गया है जिनका आतंकी बैकग्राउंड रहा है, पूर्व ओवर ग्राउंड वर्कर्स, आतंकवाद निरोधक कानून (UAPA) के तहत गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आए लोग, और आतंकवाद से किसी भी प्रकार का संबंध रखने वाले लोग इसमें शामिल हैं।

अतीत में भी यह तरीका प्रभावी साबित हुआ

अधिकारी ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य आतंकियों और उनके समर्थकों को लगातार दबाव में रखना है ताकि वे किसी प्रकार की गतिविधि न कर सकें। उन्होंने कहा कि अतीत में भी यह तरीका प्रभावी साबित हुआ है। कुछ इनपुट मिले थे कि आतंकी शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनके सपोर्ट नेटवर्क को खत्म करना जरूरी था।

पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान संदिग्ध वस्तुओं, डिजिटल डिवाइस और ऐसे अन्य सामानों की जांच की गई जो आतंकियों को लॉजिस्टिक या अन्य सहायता देने में इस्तेमाल हो सकते थे। अनंतनाग पुलिस ने बताया कि सर्च अभियान शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ और कोई भी अवैध या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। पुलिस ने कहा कि पूरा अभियान विधि सम्मत प्रक्रिया और उचित प्राधिकरण के तहत संचालित किया गया। साथ ही जम्मू-कश्मीर पुलिस ने यह दोहराया कि वह राष्ट्र सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के खिलाफ किसी भी गतिविधि में शामिल व्यक्तियों या समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दिल्ली ब्लास्ट: भीड़भाड़ वाली सड़क पर कार में विस्फोट, आग की लपटों ने मचाई तबाही

सोमवार शाम करीब 7 बजे दिल्ली के पुराने किले इलाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चल रही कार में अचानक धमाका हो गया। पुलिस के मुताबिक, कार रेड लाइट पर रुकी हुई थी जब उसमें विस्फोट हुआ, जिसकी चपेट में आसपास की छह कारें और तीन ऑटो रिक्शा आग की लपटों में घिर गए। आंखों देखा हाल बताने वाले लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि दूर-दूर तक लोग दहशत में सड़कों पर भागने लगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि घटना की जांच हर एंगल से की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फॉरेंसिक टीम मौके पर सैंपल कलेक्ट कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ब्लास्ट स्थल का दौरा किया और घायलों से अस्पताल में मुलाकात की।

Jammu And Kashmir News India News Delhi Car Blast
