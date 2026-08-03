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गरीबी और ऊपर से सेना का अत्याचार, कैसे पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा PoK

By Ankit Ojha
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पीओके में हो रही हिंसा और आंदोलन के पीछे पाकिस्तानी सरकार की दमनकारी नीतियों जिम्मेदार हैं। अमेरिकी पत्रिका जैकोबिन में कहा गया है कि यूं तो पाकिस्तान पीओके को स्वायत्त बताता है लेकिन वह सेना के जरिए वहां के लोगों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करता है।

PoK Protest
PoK में लोगों का जीना मुहाल, पाकिस्तान ने कर दिया बुरा हाल।

पीओके में हाल के दिनों में हुई झड़प पाकिस्तान की प्रशासनिक व्यवस्था के अचानक विफल होने का परिणाम नहीं हैं, बल्कि उस आर्थिक संकट और दमन के कारण भड़का विरोध है, जिसे यहां की राजनीतिक ताकतें लगातार नियंत्रित करती रही हैं। यह दावा अमेरिका की पत्रिका जैकोबिन में प्रकाशित एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीओके को राजनीतिक रूप से स्वायत्त क्षेत्र के रूप में पेश किया जाता है और इसे औपचारिक रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया जाता, लेकिन वास्तविकता में वहां की स्वायत्तता केवल दिखावटी है।

पत्रिका में कहा गया, जब भी वहां के लोग वास्तविक लोकतंत्र और अधिकारों की मांग करते हैं, तो इस्लामाबाद दमन और बल प्रयोग का सहारा लेता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में चुनावी प्रक्रिया भी निष्पक्ष नहीं है। खासकर आरक्षित सीटों के जरिए चुनावों में हेरफेर कर इस्लामाबाद अपनी पसंद की सरकार बनवाता है।

कई दशक में सबसे बड़ा जनआंदोलन

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीओके में इस समय पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा जनआंदोलन चल रहा है। विरोध प्रदर्शन 5 जून से शुरू हुए थे और लगातार तेज होते गए। पूरे क्षेत्र में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं और मोबाइल संचार भी निलंबित कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। उनका यह भी दावा है कि वास्तविक मृतकों की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं अधिक हो सकती है।

गरीबी और महंगाई से तंग आ गई जनता

पत्रिका में कहा गया है कि पीओके में आक्रोश के पीछे सरकार की नीतियां हैं। बिजली की बढ़ती दरें, ईंधन की महंगआई, गिरता जीवन स्तर, राजनीतिक और आर्थिक असंतुष्टि इसके पीछे की वजह हैं। पीओके में लोगों को उन नीतियों का भी बोझ उठाना पड़ रहा है जिसमें उनकी कोई लोकतांत्रिक भागेदारी नहीं है।

चुनाव में पीपीपी ने लगाया धांधली का आरोप

पीओके में जारी हिंसा के बीच रविवार को कई इलाकों में मतदान हुए, जिसको लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। पीपीपी के चुनावी सेल के प्रमुख सरदार अब्दुल शकूर ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान में देरी और चुनावी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार, शकूर ने बताया कि एलए-28 में मतदान का समय शुरू होने तक 71 केंद्रों पर कर्मी नहीं पहुंचे थे, जिससे वोटिंग में देरी हुई।

इस कारण भारी संख्या में मतदाता वोट का इस्तेमाल करने से वंचित रह गए। इसी बीच, पीओके निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि भारी बारिश से सड़कें अवरुद्ध होने से एलए-27 मुजफ्फराबाद-1 में मतदान स्थगित कर दिया गया है। आयोग के अनुसार, प्रशासन के प्रयासों के बावजूद पोलिंग स्टाफ व चुनावी सामग्री समय पर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंच पाई। इस पर शकूर ने सवाल उठाते हुए कहा, आमतौर पर मतदान कर्मी व चुनावी सामग्री मतदान से एक रात पहले ही भेज दी जाती है।

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Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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