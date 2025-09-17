How PM Narendra Modi marked his birthday in last 5 years as Modi turns 75 today 75 साल के हुए मोदी, पिछले 5 सालों में पीएम ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन? जानिए, India News in Hindi - Hindustan
आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर लगभग 12 बजे धार में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे। जानिए पिछले 5 साल का रिकॉर्ड।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 06:56 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। गुजरात के मेहसाना शहर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी ने 2001 से 2014 तक लगातार तीन बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की और 2014 से वे तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं। अपने जन्मदिन को व्यक्तिगत उत्सव के बजाय जनसेवा और कल्याणकारी योजनाओं के प्रति समर्पण के अवसर के रूप में मनाने की उनकी परंपरा इस वर्ष भी जारी रहने की उम्मीद है।

सेवा पखवाड़ा: जनकल्याण का उत्सव

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देशभर में 'सेवा पखवाड़ा' की शुरुआत की है। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू होकर विभिन्न सामाजिक और कल्याणकारी गतिविधियों के माध्यम से नागरिकों की सेवा और मानवता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और अन्य जनकल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

बिहार में संभावित दौरा

आज अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर लगभग 12 बजे धार में 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' और 'आठवें राष्ट्रीय पोषण माह' अभियान का शुभारंभ करेंगे। वे कई अन्य पहलों का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे और इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर बिहार का दौरा भी कर सकते हैं, जहां वे गया में चल रहे पितृपक्ष मेला में हिस्सा ले सकते हैं। यह आध्यात्मिक आयोजन देश और विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। हालांकि, इस दौरे की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

पिछले 5 जन्मदिनों पर कहां रहे हैं पीएम मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन को हमेशा जनसेवा और विकास परियोजनाओं के साथ जोड़ा है। आइए, उनके पिछले कुछ जन्मदिनों पर नजर डालें:

2024: पिछले वर्ष अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने ओडिशा का दौरा किया, जहां उन्होंने भुवनेश्वर में 3800 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने ओडिशा सरकार की महत्वाकांक्षी 'सुभद्रा' योजना की शुरुआत की, जो एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली देश की सबसे बड़ी महिला-केंद्रित योजना है।

2023: अपने 73वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य देश के कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को बढ़ाना था। इसके अलावा, उन्होंने दिल्ली में भारत अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र (IICC) और दिल्ली हवाई अड्डा एक्सप्रेस लाइन के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वाराणसी में उनके लोकसभा क्षेत्र में 73 किलोग्राम का लड्डू काटकर उत्सव मनाया गया।

2022: अपने 72वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्वास परियोजना के तहत आठ चीतों को छोड़ा। इस दौरान उनकी चीतों की तस्वीरें खींचने वाली छवियां सोशल मीडिया पर वायरल हुईं।

2021: कोविड-19 महामारी के दौरान अपने 71वें जन्मदिन पर देश में एक दिन में रिकॉर्ड 2.26 करोड़ टीके लगाए गए, जो महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम था।

2020: महामारी के कारण 70वें जन्मदिन पर कोई बड़ा उत्सव नहीं हुआ। बीजेपी ने 'सेवा सप्ताह' के तहत देशभर में राशन वितरण और रक्तदान शिविरों का आयोजन किया।

2019: अपने 69वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक सभा को संबोधित किया और 'नमामि नर्मदा' उत्सव में हिस्सा लिया, जो नर्मदा बांध के पूर्ण जल स्तर तक भरने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।

