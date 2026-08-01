पहले मांगें मानी, अब गाली देने वालों को माफी; अकेले PM मोदी ने कॉकरोच आंदोलन की कैसे निकाली हवा

राजनीति में अक्सर माना जाता है कि अगर सरकार किसी आंदोलन के सामने झुकती है तो उसे सरकार की कमजोरी माना जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के एक बयान को आधार बनाते हुए इंटरनेट पर एक पार्टी का निर्माण होता है। नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)। इसके बाद देश में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस कोर्स में दाखिला के लिए होने वाली नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक (NEET Paper Leak) की घटनाएं सामने आती हैं। सीजेपी ने बिना देरी गंवाए इन मौकों को लपका और जंतर-मंतर पर आंदोलन का ऐलान कर दिया। सीजेपी ने इस आंदोलन के जरिए जेन-जी का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, जो कि काफी हद तक उन्हें मिला भी। जंतर-मंतर पर देश के अलग-अलग हिस्सों से युवा इकट्ठा हुए और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक पर एक इन घटनाओं ने सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मोर्चा संभाला। हालांकि, इस दौरान कुछ युवाओं ने मर्यादा की सारी सीमाएं भी तोड़ दीं, जिसने सरकार को मौका दे दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी (BJP) के संगठन की ही जिम्मेदारी संभालते थे, तब से ही उनके बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने, दोनों में ही महारथ हासिल है। जब पूरे देश में सीजेपी आंदोलन को लेकर समर्थन वाला माहौल बनने लगा था प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ कदम पीछे चलने की रणनीति बनाई। सबसे पहले अपने दो बड़े मंत्रियों को भेजकर सोनम वांगचुक को मनाते हुए अनशन तुड़वाया। इसके बाद इन्हें ही युवाओं से बात करने की जिम्मेदारी दी गई। युवाओं की सारी मांगें मान ली गईं और उनके आक्रोश को खत्म करने की एक सफल कोशिश हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षात्मक रणनीति खेलने के बजाय सामने वाले की रणनीति को ध्वस्त करने में माहिर हैं। कॉकरोच आंदोलन के साथ भी ठीक यही हुआ। जिस आंदोलन को सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा जनाक्रोश बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही थी, उसकी हवा पीएम मोदी ने कुछ ही चालों में इस तरह निकाली कि अब विरोध करने वाले खुद ही अपने बुने जाल में उलझकर रह गए हैं।

क्या था कॉकरोच आंदोलन? इस आंदोलन की शुरुआत एक विशेष नीतिगत फैसले और प्रशासनिक सुधारों के विरोध के नाम पर हुई थी। हालांकि, जैसे-जैसे दिन बीतते गए इस आंदोलन का स्वरूप बदलता गया। आलोचकों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आंदोलन में शामिल कई तत्वों ने अपनी वास्तविक मांगों से ध्यान भटकाकर इसे पूरी तरह से एक राजनीतिक और व्यक्तिगत हमले का जरिया बना लिया। आंदोलनकारियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, आक्रामक तेवर और मीडिया संस्थाओं के प्रति अनादर की वजह से लोगों में इसकी सहानुभूति भी कम होने लगी। आपको बता दें कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाकर उसे बैकफुट पर धकेलना था।

पहली चाल: मांगें मानकर नैतिक बढ़त हासिल करना राजनीति में अक्सर माना जाता है कि अगर सरकार किसी आंदोलन के सामने झुकती है तो उसे सरकार की कमजोरी माना जाता है। लेकिन पीएम मोदी ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। जब आंदोलनकारियों ने अपनी मूल मांगें रखीं तो सरकार ने बिना किसी अनावश्यक टकराव के तर्कसंगत मांगों को स्वीकार किया। उनके प्रमुख मांग थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। सरकार ने इसे गहन चिंतन-मंथन के बाद स्वीकर कर लिया। इसके साथ ही आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को भी वापस ले लिया। आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को यह दिखाया गया कि सरकार किसी भी जायज बात पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

दूसरी चाल: गाली देने वालों को माफी छात्रों की मांगें पूरी होने के बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। जंतर-मंतर से आंदोलनकारी वापस अपने-अपने घरों की ओर चले गए। इसके बाद सरकार ने एक कदम और उठाया। संसद में परीक्षा में सुधार के लिए एक संशोधन बिल पास कराया, जिसमें पेपर लीक को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसके बाद खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गाली देने वाली एक लड़की पर जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना ने लड़की के परिवार को चिंता में डाल दिया। सबसे पहले लड़की की मां ने माफी मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री एकबार फिर इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए एक संदेश भेजा। उन्होंने उनके और उनकी मां को दी गई गालियों पर खेद तो जरूर प्रकट किया, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए ऐसे आरोपियों को माफी भी दे दी।

पीएम मोदी ने किया माफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर आए। दो मिनट 54 सेकेंड लंबे संदेश की शुरुआत उन्होंने एक बार फिर ‘हाय फ्रेंड्स’ से की। उन्होंने कहा-आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करूं। जंतर-मंतर पर जो कुछ भी हुआ, देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी-भद्दी गालियां बोलीं। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दें, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय माताजी को भी गालियां दी गईं। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है।’ प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यही तो बचपना है। इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है, उसको भली-भांति समझ सकता हूं।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा- यह कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां ऐसी भाषा बोल रही हैं। लेकिन, अब समय आ गया है कि इन बच्चों को गले लगाएं और उन्हें सही राह दिखाएं।