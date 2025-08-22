किन देशों में कुत्तों पर सख्त नियम, यहां तो पालने पर ही बैन; वजह भी दिलचस्प

कुत्तों को लेकर समाज में बहस कोई नई नहीं दै। दुनिया के ऐसे कई देश हैं, जहां कुत्तों को लेकर सख्त नियम हैं। जैसे भारत के पड़ोस में ही स्थित मालदीव की बात करें तो यहां कुत्तों को पालने पर बैन है। इसके अलावा किसी दूसरे देश से आने वाले लोग भी कुत्ते नहीं ला सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के लावारिस कुत्तों को बड़ी राहत दी है। अदालत का कहना है कि कुत्तों की नसबंदी के लिए अभियान चलाया जाएगा और जो हिंसक हैं, उन्हें शेल्टर में ही रखा जाए। इस तरह डॉग लवर्स को भी सुप्रीम कोर्ट ने खुशी की बड़ी वजह दे दी है। इसके अलावा देश भर के लिए नियम तय करने की बात भी कही है। हालांकि कुत्तों को लेकर समाज में बहस कोई नई नहीं दै। दुनिया के ऐसे कई देश हैं, जहां कुत्तों को लेकर सख्त नियम हैं। जैसे भारत के पड़ोस में ही स्थित मालदीव की बात करें तो यहां कुत्तों को पालने पर बैन है। इसके अलावा किसी दूसरे देश से आने वाले लोग भी कुत्ते नहीं ला सकते।

कुछ शर्तों के आधार पर ऐसी अनुमति है और उनके स्टे के लिए मोटी फीस भी वसूली जाती है। मालदीव के कुछ बीच ऐसे हैं, जहां पालतू कुत्ते ले जाने पर पर्यटकों को 50 से 100 डॉलर प्रतिदिन की फीस चुकानी होती है। इसकी वजह धार्मिक भी बताई जाती है। मालदीव में प्रशासन का कहना है कि कुत्ता अशुद्ध जीव है। इसके अलावा हाइजीन के लिए भी ऐसा किया गया है ताकि सुंदर समुद्री बीचों के चलते दुनिया को लुभाने वाले देश में साफ-सफाई बनी रहे। मालदीव के अलावा ईरान, सऊदी अरब जैसे कई और देश भी हैं, जहां कुत्तों को लेकर सख्त नियम हैं। इसके अलावा मिस्र में कुछ निश्चित नस्ल के कुत्तों को ही पालने की परमिशन है।

ईरान में भी कुत्तों को लेकर सख्त नियम हैं। यहां बड़ी संख्या में ऐसी ब्रीड्स हैं, जिन पर रोक लगाई गई हैं। इसी तरह सऊदी अरब में भी पालतू कुत्तों को पालने पर रोक नहीं है, लेकिन कुछ ब्रीड्स पर पूरी तरह रोक है। इन ब्रीड्स में पिट बुल्स, रॉटविलर्स, डाबरमैन्स और मैस्टिफ्स शामिल हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ कुत्तों को खतरनाक प्रजाति का माना गया है। इसके अलावा हाइजीन के लिहाज से भी ऐसा फैसला हुआ है। यही नहीं कुत्तों और बिल्लियों को बेचने पर भी सऊदी अरब के कुछ इलाकों में बैन है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी चीज को गैर-इस्लामिक माना जाता है और कहा जाता है कि यह पश्चिमी सभ्यता का प्रतीक है। ऐसी ही पाबंदियां कुवैत, कतर और UAE में भी हैं। कुवैत में तो पिट बुल समेत 10 प्रजातियों के कुत्तों पर बैन है।

आइए जानते हैं, किन देशों में कैसे कुत्तों पर है कंप्लीट बैन:- नॉर्वे – पिट बुल, अमेरिकन स्टैफ़ोर्डशायर टेरियर, फिला ब्राज़ीलिएरो जैसी नस्लों पर बैन।

डेनमार्क – 13 नस्लों पर रोक, जिनमें पिट बुल और तोसा शामिल।

जर्मनी – कुछ राज्यों में पिट बुल, स्टैफ़ोर्डशायर बुल टेरियर जैसी नस्लों पर कड़ी पाबंदी।

ब्रिटेन (UK) – पिट बुल टेरियर, जापानी तोसा, डोगो अर्जेंटिनो, फिला ब्राज़ीलिएरो पर रोक।