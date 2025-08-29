How Operation Sindoor Response to Pakistan After Pahalgam Attack Survey Reveals ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने कैसा दिया पाकिस्तान को रिस्पॉन्स, सर्वे में आया सामने, India News in Hindi - Hindustan
ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने कैसा दिया पाकिस्तान को रिस्पॉन्स, सर्वे में आया सामने

55 फीसदी लोगों ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर मजबूत रिस्पॉन्स था। वहीं, 21 फीसदी लोगों ने इसे एक कमजोर प्रतिक्रिया मानी है।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 29 Aug 2025 09:45 PM
Operation Sindoor Survey: भारत ने मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके अलावा, कई एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। अब एक हालिया सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर पर जनता से सवाल किया गया है। 55 फीसदी लोगों ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर मजबूत रिस्पॉन्स था। वहीं, 21 फीसदी लोगों ने इसे एक कमजोर प्रतिक्रिया मानी है।

इंडिया टुडे-सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन में 15 फीसदी लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का रिस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए पर्याप्त नहीं था और कड़ी सजा दी जा सकती थी। यह सर्वे एक जुलाई से 14 अगस्त के बीच में किया गया, जिसमें 54,788 लोगों से उनकी राय ली गई है। इसके अलावा, 1,52,038 सी वोटर का रेग्युलर डेटा को भी एनालिसिस किया गया। इस तरह से मूड ऑफ द नेशन के लिए कुल 2,06,826 लोगों की राय ली गई।

पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गई थी। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को रद्द करने समेत कई अन्य ऐक्शन लिए और फिर सात मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करते हुए पाकिस्तान और पीओके के 9 ठिकानों पर हवाई हमले करते हुए 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया। पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को भी भारत ने नाकाम कर दिया और फिर उसके कई एयरबेस पर हमला करते हुए पाकिस्तान को बड़े जख्म दिए। हालांकि, फिर चार दिनों तक चले तनाव के बाद दोनों देशों में सीजफायर को लेकर सहमति बन गई।

