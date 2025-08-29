ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने कैसा दिया पाकिस्तान को रिस्पॉन्स, सर्वे में आया सामने

55 फीसदी लोगों ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर मजबूत रिस्पॉन्स था। वहीं, 21 फीसदी लोगों ने इसे एक कमजोर प्रतिक्रिया मानी है।

Operation Sindoor Survey: भारत ने मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए थे। इसके अलावा, कई एयरबेस को भी तबाह कर दिया गया। अब एक हालिया सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर पर जनता से सवाल किया गया है। 55 फीसदी लोगों ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हुआ भारत का ऑपरेशन सिंदूर मजबूत रिस्पॉन्स था। वहीं, 21 फीसदी लोगों ने इसे एक कमजोर प्रतिक्रिया मानी है।

इंडिया टुडे-सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन में 15 फीसदी लोगों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर का रिस्पॉन्स पाकिस्तान के लिए पर्याप्त नहीं था और कड़ी सजा दी जा सकती थी। यह सर्वे एक जुलाई से 14 अगस्त के बीच में किया गया, जिसमें 54,788 लोगों से उनकी राय ली गई है। इसके अलावा, 1,52,038 सी वोटर का रेग्युलर डेटा को भी एनालिसिस किया गया। इस तरह से मूड ऑफ द नेशन के लिए कुल 2,06,826 लोगों की राय ली गई।