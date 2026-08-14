विजय माल्या की कितनी संपत्ति जब्त हुई, बैंकों का कितना लोन बाकी? HC ने SBI और ED से पूछा

सुनवाई के दौरान माल्या की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अदालत को बताया कि बाद के घटनाक्रमों के कारण यह 2020 की याचिका अब प्रभावी रूप से निरर्थक हो गई है।

Vijay Mallya: बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) से भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की जब्त संपत्ति को लेकर सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने बैंक और जांच एजेंसी से इस बात की पूष्टि करने के लिए कहा है कि क्या माल्या की ईडी द्वारा जब्त की गई चल संपत्तियों का उपयोग करके उनके सभी कर्ज को चुकता कर दिया गया है। न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की एकल पीठ ने यह निर्देश विजय माल्या द्वारा दायर 2020 की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

आपको बता दें विजय माल्या ने यह याचिका साल 2020 में दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने 2019 के एक विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। विशेष अदालत ने एसबीआई और अन्य बैंकों के कंसोर्टियम को विजय माल्या की जब्त संपत्तियों का उपयोग कर्ज वसूली के लिए करने की अनुमति दी थी। उनमें यूबी ग्रुप के शेयर भी शामिल थे।

सुनवाई के दौरान माल्या की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने अदालत को बताया कि बाद के घटनाक्रमों के कारण यह 2020 की याचिका अब प्रभावी रूप से निरर्थक हो गई है। उन्होंने तर्क दिया कि बैंकों के कंसोर्टियम ने ईडी द्वारा जब्त संपत्तियों की बिक्री और नीलामी के जरिए लगभग 15,000 करोड़ की वसूली कर ली है। जबकि मूल रूप से बैंकों का कुल बकाया दावा ब्याज सहित लगभग 6,203 करोड़ का था। इस आधार पर माल्या की देनदारियों का निपटारा पूरी तरह से हो चुका है।

न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव ने विजय माल्या के वकील द्वारा दिए गए इस तर्क पर ध्यान दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहलेSBI और ED से सीधे इन दावों का सत्यापन करना अनिवार्य है। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इस चरण में केवल एसबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक को नोटिस जारी करना उचित होगा, ताकि वे अदालत को सटीक स्थिति से अवगत करा सकें।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एसबीआई और ईडी का पक्ष सुनने के बाद ही आवेदन में आगे का रुख तय किया जाएगा और अन्य दूसरों को नोटिस जारी करने पर विचार किया जाएगा।

हाईकोर्ट ने विजय माल्या को एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की छूट दी है, जिसमें 2020 के बाद से अब तक हुए घटनाक्रमों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत किया जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होने की संभावना है।