कितना कमाते हैं ISRO के वैज्ञानिक? सैलरी से लेकर भत्तों तक जानिए सब कुछ

इसरो में पिछले कुछ दिनों में 100 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। कई लोगों ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया है। इसके बाद सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारियों के रिटायरमेंट के नियमों को सख्त किया जाए।

How much do ISRO scientists earn: भारत का अंतरिक्ष विभाग इन दिनों चर्चा में हैं। वजह कोई अभियान या यान नहीं बल्कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) में वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इस्तीफे हैं। खबर है कि करीब 100 वैज्ञानिकों ने ISRO को अलविदा कह दिया है। किसी ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया है, तो कोई किसी और तरीके से इस्तीफा देकर निकल गया है। यह रिपोर्ट जब सामने आई तो भारत सरकार भी हरकत में आ गई। सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले लोगों के लिए नियमों को कड़ा किया जाए।

टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रमुख लेवल के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मियों के इस्तीफों को स्वीकार न किया जाए। सरकार वैज्ञानिकों को रोकने में लगी है। वहीं, दूसरी तरफ कई वैज्ञानिक इस पद को छोड़ने की जुगत में हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हैं? सरकार के साथ सीधा काम करने वाला यह संगठन आखिर क्यों अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहा है। किसी संगठन से जब कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है, तो सबसे बड़ा सवाल सैलरी का ही आता है। कि आखिर कितने रुपए मिलते हैं। हां, यह सार्वजनिक है की दूसरे देशों की तुलना में भारतीय वैज्ञानिकों को कम पैसा मिलता है। लेकिन कितना? आइए जानते हैं।

वैज्ञानिक/ इंजीनियर-SC इसरो में प्रमुख रूप से एंट्री लेवल की नौकरी में इंजीनियर एससी का चयन होता है। हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं मांगी गई हैं।

1. उम्मीदवार 28 वर्ष से ज्यादा उम्र का न हो। उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो या उसकी डिग्री B.Tech के समकक्ष हो। डिग्री में न्यूनतम 65 फीसदी या फिर 6.84 का CGPA हो।

2. उम्मीदवार ने GATE की परीक्षा पास की हो। गेट के नंबरों के आधार पर सीवी शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए आ सकता है।

3. इसके अलावा अलग-अलग स्ट्रीम में मास्टर ऑफ साइंस (M.SC.) करने वाले छात्रों के लिए भी यह परीक्षा खुली हुई है। वहीं इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करने वाले ऐसे छात्र जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। वह भी यहां पर फार्म भर सकते हैं।

कितनी होती है वेतन? ISRO द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक इस पद पर एंट्री लेवल में 56,000 से लेकर 1,77,500 तक का वेतन होता है। यह अलग-अलग लेवल के अधिकारियों के लिए है। इसके अलावा इन लोगों को हर साल मेरिट के आधार पर प्रोमोशन और सैलरी में वृद्धि भी दी जाती है। इसके अलावा लेवल 16 तक पहुंचने पर इनकी सैलरी करीब 2,05,400 से लेकर 2,24,400 तक हो सकती है।

वैज्ञानिक इंजीनियर SD ISRO की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक P.hD उम्मीदवारों को भी लेवल 11 तक की नौकरी दी जा सकती है। 35 वर्ष तक के उम्मीदवारों के PhD उम्मीदवारों के पंजीकरण के लिए ISRO की वेबसाइट पर एक लाइव रजिस्टर बनाए रखा जाता है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है।

इस पद के लिए मुख्य तौर पर ME/M.Tech/MS/M.Sc या फिर BE/ BSC वाले लोगों को चुना जाता है। हालांकि उनका सीजीपीए हर पद के हिसाब से अलग-अलग हो ता है।

वेतन कितना? इस पद पर एंट्री लेवल के लिए 67,000 से 2,08,000 तक की सैलरी दी जाती है। इसके अलावा मेरिट पर प्रमोशन के आधार पर इनका वेतन 2,05,700 से लेकर 2,24,400 या उससे ज्यादा हो सकता है।

टेक्नीशियन-B ISRO में टेक्नीशियनों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से होता है। अधिकतम 35 वर्ष तक के आयु वाले अभ्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अभ्यार्थी के पास SSLC के साथ ITI/NTC/NAC (NCVT से, न्यूनतम दो वर्षीय डिप्लोमा) होना चाहिए।

वेतन- इस पद के लिए 21,700 से वेतन की शुरुआत होती है। वहीं लेवल 3 के टेक्नीशियन के लिए 69,100 से शुरुआत होती है। मेरिट के आधार पर इन्हें अस्टिटेंट इंजीनियर तक की पोस्ट दी जा सकती है। यहां इनका वेतन करीब 78,800 से लेकर 2,09,200 होता है।

तकनीकी सहायक इस पद के लिए इसरो में एंट्री लेने के लिए अभ्यार्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंजीनियरिंग की डिग्री होने चाहिए। इसके बाद लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर लोगों का चयन किया जाता है। अधिकतम 35 वर्ष के अभ्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं।

वेतन- इस पद के लिए वेतन की शुरुआत 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होती है। इसके बाद मेरिट के आधार पर इन लोगों को टेक्निकल ऑफिसर (लेवल 13) तक प्रमोट किया जा सकता है। यहां पर इनकी वेतन 1,31,100 से लेकर 2,16,600 तक होती है।

वैज्ञानिक सहायक इस पद पर इसरो में एंट्री करने के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पद से संबंधित विषय में B.Sc. की डिग्री होना चाहिए। इसके बाद लिखित और स्किल परीक्षा के आधार पर अभ्यार्थी का चयन किया जाता है। अधिकतम 35 वर्ष के अभ्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं।

वेतन- इस पद के लिए वेतन की शुरुआत 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होती है। बाद में प्रमोशन दिया जाता है। यहां पर इनकी वेतन 1,31,100 से लेकर 2,16,600 तक हो जाते हैं।