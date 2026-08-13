तेल संकट आया तो भारत के पास सिर्फ 9 दिनों का क्रूड ऑयल? समझिए पूरा हिसाब

संसद की स्थायी समिति ने हाल ही में सरकार से रणनीतिक रिजर्व की योजनाओं में तेजी लाने को कहा है। समिति ने टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने, जमीन से जुड़ी मंजूरियों और आर्थिक मसले को समय पर पूरा करने की सिफारिश की है।

पश्चिम एशिया में समुद्री रास्तों पर लगे ग्रहण के बीच भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए तेल के भंडार को बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। अपनी जरूरत का 85 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करने वाले भारत के लिए तेल आपूर्ति में कोई भी बड़ी रुकावट अर्थव्यवस्था, महंगाई और ईंधन की उपलब्धता पर सीधा असर डाल सकती है। यही वजह है कि देश आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने क्रूड ऑयल बफर को और मजबूत बनाने में जुटा है। क्या आप जानते हैं कि मौजूदा समय में भारत के पास कितने दिनों के तेल का भंडार है?

फर्स्टपोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक संसद की स्थायी समिति ने सरकार से रणनीतिक रिजर्व की परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा है। समिति ने टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करने, जमीन से जुड़ी मंजूरियों और आर्थिक मसलों को समय पर पूरा करने और आवंटित बजट का बेहतर इस्तेमाल करने की सिफारिश की है।

भारत के पास कितने दिनों का भंडार? रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल भारत के पास 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MT) क्षमता का रणनीतिक कच्चा तेल भंडार मौजूद हैं। ये तेल के भंडार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कर्नाटक के मंगलुरु और पाडूर स्थित अंडरग्राउंड फैसिलिटी में हैं। इन सुविधाओं का संचालन इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) करती है। अब 5.33 MT का रणनीतिक भंडार भारत में करीब 9.5 दिनों की कच्चे तेल की जरूरत पूरी कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत के पास सिर्फ 9.5 दिनों का ही तेल उपलब्ध है।

74 दिन का तेल बफर बता दें कि तेल कंपनियां अतिरिक्त व्यावसायिक स्टॉक रखती हैं। इसके अलावा रिफाइनरियों और सप्लाई चेन में भी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडारण होता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, रणनीतिक रिजर्व करीब 9.5 दिनों के आयात को कवर करता है, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों के व्यावसायिक स्टॉक से करीब 64.5 दिनों की अतिरिक्त जरूरत पूरी हो सकती है। दोनों को मिला दिया जाए तो भारत की कुल भंडारण क्षमता करीब 74 दिनों की हो जाती है। हालांकि, यह अभी भी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के 90 दिन के मानक से कम है।