भारत के पास अभी कितना क्रूड ऑयल है, ईरान युद्ध के बीच सरकार ने बताया

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2021 में ओडिशा और कर्नाटक में कुल 65 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सहित दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी।

सरकार ने सोमवार को राज्यसभा को बताया कि भारत के रणनीतिक तेल भंडार मौजूदा समय में दो-तिहाई भरे हुए हैं तथा आपूर्ति संकट के दौरान अल्प-अवधि में यह बफर का काम कर सकता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 88 प्रतिशत आयात करता है। कच्चे तेल के भंडारण के लिए तीन स्थानों - आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम और कर्नाटक में मंगलुरु और पडूर - में कुल 53.3 लाख टन की क्षमता वाली रणनीतिक भूमिगत भंडारण की व्यवस्था है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने एक सवाल के लिखित जवाब में उच्च सदन को बताया कि सरकार ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी इंडियन स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड (ISPRL) के माध्यम से 53.3 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के भंडारण के लिए आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में तीन स्थानों पर रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना की है। ये आपूर्ति संकट में अल्प-अवधि के दौरान बफर का कार्य कर सकते हैं।

भारत के पास कितने दिनों का तेल है उन्होंने कहा, 'बाजार परिस्थितियों के कारण, भंडार किए गए कच्चे तेल की मात्रा बदलती रहती है। वर्तमान में आईएसपीआरएल के पास लगभग 33.72 लाख मीट्रिक टन का भंडार है जो कुल भंडारण क्षमता का लगभग 64 प्रतिशत है।' मंत्री ने कहा कि भंडार तथा वास्तविक खपत पर आधारित वास्तविक रिजर्व की संख्या गतिशील रहती है और वे दोनों ही स्थिर नहीं हैं।

2 और की स्थापना की थी तैयारी गोपी ने कहा कि सरकार ने जुलाई 2021 में ओडिशा और कर्नाटक में कुल 65 लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता सहित दो अतिरिक्त वाणिज्यिक-सह-रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व सुविधाओं की स्थापना को भी मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी एक क्षेत्र से कच्चे तेल पर निर्भरता के जोखिम को कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के तेल और गैस उद्यम अपनी तकनीकी और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न स्रोतों से कच्चा तेल प्राप्त करते हैं।

वर्तमान में, ये उद्यम इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे पारंपरिक आपूर्तिकर्ताओं के अलावा अमेरिका, नाइजीरिया, अंगोला, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील और मैक्सिको जैसे नए आपूर्तिकर्ताओं सहित 41 देशों से कच्चे तेल का आयात करते हैं।