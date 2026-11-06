अभिजीत दीपके केंद्रीय मंत्री से पूछने लगे सवाल, कमीशन लेने के लगाए आरोप

इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने बीते मंगलवार को आरोप लगाए थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका अमेरिका और पाकिस्तान से फंडिंग मिल रही है। इस पर अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

अभिजीत दीपके खुद पर लगे विदेशी फंडिंग के आरोपों के जवाब में केंद्रीय मंत्री पर हमलवार हो गए हैं। दीपके ने मोदी सरकार के मंत्री पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटवाने के लिए कमीशन लेने का आरोप तक लगा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक ने सवाल उठाए कि अगर उन्हें विदेश से फंड मिल रहे हैं तो फिर केंद्र सरकार उनके साथ बातचीत करने क्यों आई थी?

अभिजीत दीपके ने यह बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कही हैं। दरअसल बीते मंगलवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के नेताओं पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगा दिए। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका और CJP के सह संयोजक आशुतोष रांका को पाकिस्तान से पैसे मिलते हैं। इस तरह के आरोप लगने के बाद सीजेपी ने अलग अलग पोस्ट में केंद्रीय मंत्री और सरकार पर निशाना साधा है।

दीपके ने कसा तंज अभिजीत दीपके ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट में जितेंद्र सिंह पर भी आरोप मढ़ दिए। उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटवाने के लिए कथित विदेशी फंडिंग में से जितेंद्र ने कितना कमीशन लिया? आखिरकार, बातचीत करने तो वही आये थे।" इसके साथ ही दीपके ने केंद्रीय मंत्री की आशुतोष रांका संग हाथ मिलाते हुए एक तस्वीर भी शेयर की। इसमें सीजेपी के दूसरे सह संयोजक सौरभ दास भी नजर आ रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा भी खड़े हैं।

क्या बोले थे केंद्रीय मंत्री? मंगलवार को एक बयान में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि इसके संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका के डोनर्स से वित्तीय मदद मिल रही है। वहीं सह-संस्थापक आशुतोष रांका को सरकार विरोधी अभियानों को हवा देने और लोगों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तानी नेताओं और अन्य आकाओं से पैसे मिले हैं।

केंद्रीय मंत्री ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि देश में अराजकता फैलाने वाले इन तत्वों को भारत के अंदर और बाहर सक्रिय अनधिकृत स्रोतों तथा भारत-विरोधी गैर-सरकारी संगठनों के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी पैसे से चलने वाले एनजीओ, डीप-स्टेट से जुड़े लोग और भारत-विरोधी ताकतें मिलकर देश के खिलाफ एक झूठा और भ्रामक नजरिया बनाने की कोशिश कर रही हैं।