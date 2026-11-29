मोदी सरकार ने ऐसा क्या किया, डिलिमिटेशन बिल पर तैयार हो गए शरद पवार-स्टालिन; इनसाइड स्टोरी
एमके स्टालिन और शरद पवार की पार्टियां मोदी सरकार के डिलिमिटेशन बिल को सपोर्ट करने जा रही हैं। सात महीने पहले दोनों ने ही इसका विरोध किया था। आखिर फिर ऐसा क्या हुआ, जो अब ये पार्टियां समर्थन करने को तैयार हो गई हैं।
मोदी सरकार संसद में डिलिमिटेशन बिल पेश करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बिल पास करवाने के लिए दो तिहाई बहुमत के आंकड़े की जरूरत है, लेकिन सरकार का दावा है कि वह इससे ज्यादा नंबर्स लेकर आएगी। पिछली बार अप्रैल में यह बिल संसद से पेश नहीं हो सका था। तबसे कुछ ही महीनों में पूरी तस्वीर बदल गई और अब एमके स्टालिन की डीएमके और शरद पवार की एनसीपी-एसपी ने बिल का सपोर्ट करने का फैसला लिया। इस बिल के पास होने से लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 543 से 816 हो जाएगी। पिछली बार हुई वोटिंग के समय शरद पवार और स्टालिन की पार्टी ने बिल के विरोध में वोट किया था, लेकिन सात महीने के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि दोनों इस बार समर्थन करने को तैयार हो गए। दरअसल, इसके पीछे की एक इनसाइड स्टोरी है।
एनडीटीवी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि मोदी सरकार ने सालभर पहले से ही बातचीत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन चूंकि अप्रैल-मई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव होने थे, इसलिए डीएमके के रुख में नरमी नहीं आई। अप्रैल में बिल आने से पहले ही सरकार ने बता दिया था कि वह डीएमके की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। हर राज्य में 50 फीसदी सीटों को बढ़ाना, जिससे तमिलनाडु की सीटों के शेयर में कोई कमी न आए। हालांकि, चुनावी साल होने की वजह से डीएमके ने बिल का विरोध जारी रखा। स्टालिन ने विधानसभा में डिलिमिटेशन बिल के खिलाफ प्रस्ताव भी पास किया और फिर सांकेतिक रूप से बिल की कॉपी भी फाड़ी।
हालांकि, विधानसभा चुनाव के नतीजों और उसके बाद राज्य में बने नए गठबंधन ने डीएमके के रुख में बदलाव करने पर मजबूर कर दिया। डीएमके चुनाव हार गई और थलपति विजय की नई पार्टी टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। टीवीके को 108 सीटें मिलीं, जबकि डीएमके सिर्फ 54 पर सिमट गई। इसके बाद, कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ते हुए विजय के साथ सरकार बनाई और लगभग 60 साल में पहली बार राज्य में अपने मंत्री बनाए। कांग्रेस के गठबंधन छोड़ने से डीएमके नाराज हो गई और उसने पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उसने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर लोकसभा में अपने सांसदों को इंडिया अलायंस से अलग बैठाने की मांग भी की।
डीएमके के विरोध के चलते जेपीसी में भेजा गया बिल
मॉनसून सत्र के दौरान भी सरकार ने दोनों दलों को लेकर कुछ कदम उठाए। सरकार ने कई जरूरी बिल लाने की योजना बनाई थी। इसमें वन नेशन वन इलेक्शन, एजुकेशन से जुड़ा बिल, एफसीआरए से संबंधित मिल शामिल था। सरकार का इरादा एफसीआरए बिल को मॉनसून सत्र में ही पास करवाने का था। लेकिन सरकार ने जो बिल जेपीसी के पास थे, उनका समय बढ़ा दिया और एफसीआरए को जेपीसी में भेज दिया। डीएमके और एनसीपी-एसपी ने इन सभी बिलों का विरोध किया था। डीएमके ने एफसीआरए बिल का भी जमकर विरोध किया था। सरकार ने गिव-एंड टेक के तहत इन बिलों को पास करने से रोक दिया और जेपीसी में भेजकर आगे के लिए लटका दिया। वह इसके बदले में सरकार डिलिमिटेशन पर सपोर्ट चाहती थी। सरकार के वरिष्ठ मंत्री डीएमके के लगातार संपर्क में बने हुए थे।
शरद पवार से पीएम मोदी ने की बातचीत
वहीं, दूसरी ओर सरकार की ओर से शरद पवार से भी बातचीत जारी थी। अगस्त महीने में शरद पवार अपने पार्टी के सांसदों के साथ पीएम मोदी से मिले। दस अगस्त को हुई इस बैठक का एजेंडा तो महाराष्ट्र में सूखे के हालात थे, लेकिन इसके जरिए यह साफ हो गया कि सरकार और शरद पवार में बातचीत चल रही है। बाद में जब शरद पवार बीमार पड़े और अस्पताल में भर्ती करवाए गए, तब पीएम मोदी ने फोन करके उनसे हालचाल लिया। इस दौरान सूत्रों के हवाले से सामने आया है कि पीएम मोदी ने शरद पवार से कहा कि अब उन्हें आराम करना चाहिए और पीएम मोदी व शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मिलकर देश के मामलों को देखेंगे। इससे अटकलें लगने लगीं कि सुप्रिया सुले को जल्द ही मोदी कैबिनेट में भी जगह मिल सकती है। इन सबके बीच, एनसीपी एसपी डिलिमिटेशन बिल पर सपोर्ट करने को तैयार हो गई।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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