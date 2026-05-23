मार्को रुबियो ने ‘अमेरिका फर्स्ट’ वीजा प्लान का किया ऐलान, भारत को कैसे होगा फायदा
भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक करीबी की बात कही। साथ ही उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की नींव बताया।
भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक करीबी की बात कही। साथ ही उन्होंने भारत-अमेरिका संबंधों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की नींव बताया। नई दिल्ली में नए अमेरिकी दूतावास सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग के समारोह में बोलते हुए, रुबियो ने कहाकि अमेरिका एक नया ‘अमेरिका फर्स्ट’ वीजा कार्यक्रम पेश कर रहा है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक पेशेवरों को प्राथमिकता देना है ताकि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहाकि यह हमारे और भारत के बीच इस महत्वपूर्ण साझेदारी की नींव है। यही वजह है कि मैं इस दौरे पर यहां हूं। रुबियो ने कहाकि हम आने वाले महीनों में, हम दोनों देशों के संबंधों को रोचक बनाने के लिए कुछ नई और अहम घोषणाएं कर सकते हैं।
मोदी-ट्रंप की दोस्ती की तारीफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच करीबी पर जोर देते हुए कहाकि दोनों के संबंधों में यह गहराई ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही है। रुबियो ने कहाकि यह एक निजी रिश्ता है जो पहले कार्यकाल से चला आ रहा है। अब यह राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में भी जारी है। उन्होंने कहाकि आप बस उनके बीच संबंध देख सकते हैं। नेताओं के बीच संबंध अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ये दो बहुत गंभीर नेता हैं जो न केवल लंबे समय के नतीजों पर ध्यान दे रहे हैं।
चार दिन का दौरा
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अपने भारत के चार दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपनी पत्नी के साथ कोलकाता पहुंचे। रुबियो सुबह कोलकाता हवाई अड्डे पर उतरे और सीधे तलताला स्थित ‘मदर हाउस’ गए। पिछले 14 वर्षों में किसी अमरीकी विदेश मंत्री का पश्चिम बंगाल का यह पहला दौरा है। इससे पहले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन मई 2012 में इस शहर में आई थीं।
पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात
वहीं, बाद में रुबियो ने पीएम मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनेां ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों और पश्चिम एशिया संकट पर विचार-विमर्श किया। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि रुबियो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को निकट भविष्य में अमेरिका की यात्रा का न्योता दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री की चार-दिवसीय यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है, जिनमें पिछले साल के मध्य से ही तनाव है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर कहाकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। हमने भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में निरंतर प्रगति और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहाकि भारत और अमेरिका वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
रुबियो 23 से 26 मई तक भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उनका आगरा, जयपुर और नयी दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। इस दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत के साथ ऊर्जा सहयोग पर चर्चा और क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है।
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लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।