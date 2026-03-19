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नेहरू जी ने 1947 से 1963 तक लाल किले से कितनी बार लिया किसान का नाम? MSP पर शिवराज का हमला

Mar 19, 2026 12:11 am ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केंद्रीय कृषि मंत्री  ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से 17 सालों में सिर्फ छह बार किसान का जिक्र किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक 207 बार किसान का उल्लेख किया है।

नेहरू जी ने 1947 से 1963 तक लाल किले से कितनी बार लिया किसान का नाम? MSP पर शिवराज का हमला

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों के हमले को लेकर पलटवार करते हुए बुधवार को कहा कि इस विषय पर मुख्य विपक्षी दल के ''हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और'' हैं। उन्होंने सदन में वर्ष 2026-27 के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस नीत (पूर्ववर्ती) सरकार ने लागत पर 50 प्रतिशत के फार्मूले के आधार पर एमएसपी देने से इनकार कर दिया था, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने किसानों को यह दिया है।

चौहान ने कहा, ''कई मित्र (सदस्य) एमएसपी की बात कर रहे थे। आपने (कांग्रेस) कितनी एमएसपी दी थी? क्या दृष्टिकोण था? स्वामीनाथन आयोग ने जब लागत पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी तो (तत्कालीन) संप्रग सरकार ने कहा था कि यह नहीं हो सकता।'' उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, ''इनके हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं। यहां ये एमएसपी पर छाती पीट रहे हैं।''

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17 सालों के अंदर सिर्फ छह बार किसान का जिक्र

इसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से 17 सालों के अंदर सिर्फ छह बार किसान का जिक्र किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब तक कुल 207 बार किसान का उल्लेख किया है। चौहान ने कहा कि कृषि को लेकर सरकार का तीन प्रमुख लक्ष्य -- खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, किसान की आजीविका सुरक्षित करना और बढ़ाना तथा लोगों को पोषक आहार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि खाद्यान का उत्पान और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है तथा चावल के उत्पादन में भारत अब चीन को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है।

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वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा किया

बाद में संसद में दिए गए अपने वक्तव्य का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर साझा करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने वर्षवार आंकड़ा दिया कि पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री रहते हुए लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने संबोधन में 1947 से लेकर 1963 तक कुल कितनी बार किसान का नाम लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, “स्व. नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए, 1947 में लाल किले की प्राचीर से एक बार भी किसान का नाम नहीं लिया। 1948 में 1 बार, 1949 में 1 बार, 1950 में 0 बार, 1951 में 0 बार, 1952 में 0 बार, 1953 में 0 बार, 1954 में 0 बार, 1955 में 0 बार, 1956 में 0 बार, 1957 में 1 बार, 1958 में 0 बार, 1959 में 1 एक बार, 1960 में 0 बार, 1961 में 0 बार, 1962 में 2 बार और 1963 में 0 बार किसान का नाम लिया।”

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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