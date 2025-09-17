बिहार में कितनी सीटें मांग रहे थे ओवैसी, लालू और तेजस्वी यादव ने बात तक नहीं सुनी

साल 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें अपने नाम की थीं। हालांकि, बाद में 4 विधायक टूटकर RJD यानी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे। ओवैसी ने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर की है।

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने साफ किया है कि उनकी पार्टी बिहार में विपक्षी गठबंधन INDIA से हाथ मिलाना चाहती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि AIMIM ने राष्ट्रीय जनता दल से यह तक वादा कर दिया था कि उन्हें जीतने पर कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।

एनडीटीवी से बातचीत में हैदराबाद सांसद ओवैसी ने कहा कि AIMIM ने बार-बार राजद से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधा और कहा, 'वो कहते हैं कि हम भाजपा की बी टीम हैं। जब उन्होंने हमारे 4 विधायक ले लिए, तब कुछ नहीं हुआ। जब भाजपा ने शिवसेना के विधायक लिए, तो आफत आ गई थी।'

बिहार चुनाव की योजना को लेकर उन्होंने कहा, 'हम चुनाव लड़ेंगे। अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को दो और तीसरा और आखिरी पत्र तेजस्वी यादव को लिखा था। उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा था कि हम 6 सीटें लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप सत्ता में आते हैं, तो हमें मंत्रालय देने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ सीमांचल विकास बोर्ड स्थापित कर दीजिएगा। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं।'

ईमान ने कहा था, 'हमने राजद विधायकों के जरिए भी संदेश भेजा था, लेकिन हमें सलाह दी गई कि इस बार AIMIM को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके बाद भी हम उस पार्टी के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं, जिसने हमारे 4 विधायक तोड़े थे।'