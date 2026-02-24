Hindustan Hindi News
तमिलनाडु में कितनी सीटें मांग रही है कांग्रेस, स्टालिन की DMK बस इतनी देने को तैयार

Feb 24, 2026 07:21 am ISTNisarg Dixit भाषा
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी डीएमके व कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर जारी है। इसको लकेर रविवार शाम मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन और कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल के बीच चेन्नई में मुलाकात हुई।

कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अपनी सहयोगी द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) से 45 सीट की मांग की है, हालांकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी पिछले बार की तरह इस बार भी 25 सीट ही देने को तैयार है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। राज्य में इस साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने सीट बंटवारे को लेकर स्टालिन से मुलाकात भी की है, लेकिन फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी की 45 सीट की मांग 2021 के नतीजों की समीक्षा पर आधारित है।

उन्होंने कहा, 'पिछले चुनाव में द्रमुक ने (कुल 234 सीट में से) 173 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 133 सीट जीती थीं और 40 हार गई थीं। उसे ज्यादातर सीट पर अन्नाद्रमुक और भारतीय जनता पार्टी से हार का सामना करना पड़ा था।'

पार्टी के सूत्रों के मुताबिक, मजबूत स्थानीय उपस्थिति और सीधे मुकाबलों में बेहतर एकजुटता का हवाला देते हुए कांग्रेस का मानना है कि अगर उसे अधिक सीट दे दी जाएं तो पिछली बार हारी हुई सीट में से कम से कम 20 सीट जीती जा सकती हैं।

सूत्रों ने कहा, 'पैंतालीस सीट की मांग का उद्देश्य जीत की संभावना में सुधार करना, गठबंधन को मजबूत करना और 2026 से पहले अधिक संतुलित सीट-बंटवारे का फॉर्मूला सुनिश्चित करना है।'

रविवार को शुरू हुई थी बातचीत

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी डीएमके व कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत का दौर जारी है। इसको लकेर रविवार शाम मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन और कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल के बीच चेन्नई में मुलाकात हुई। इसमें दोनों ही दलों के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इससे पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के कादर मोहिदीन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ डीएमके नेताओं से मुलाकात की।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

