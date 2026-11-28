तीन साल पहले ही हो गई थी परिसीमन की तैयारी, नए संसद भवन में कितने सांसदों के बैठने की व्यवस्था
डीलिमिटेशन के बाद लोकसभा सीटें 543 से बढ़कर 816 हो सकती हैं। वहीं नई संसद भवन की लोकसभा में 888 सीटें हैं। परिसीमन लागू होने के बाद भी 72 सीटें लोकसभा में खाली रहेंगी।
अप्रैल में परिसीमन विधेयक पास कराने में धोखा खाने के बाद इस बार सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसीलिए बीजेपी दो तिहाई बहुमत का पूरा जुगाड़ सेट करने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी राज्यों में 50 फीसदी लोकसभा सीटें बढ़ाने और 25 साल के लिए इसे लॉक करने का प्रस्ताव पास किया गया है। डीएमके और एनसीपी (SP) की शर्तों से यह प्रस्ताव मेल भी खाता है।
तीन साल पहले ही हो गई थी तैयारी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2023 में ही नई संसद भवन का उद्घाटन किया था। इसमें लोकसभा में 888 सीटें हैं। वहीं परिसीमन के बाद कुल लोकसभा सीटों की संख्या 816 पहुंच सकती है। परिसीमन लागू होने के बाद भी लोकसभा में 72 सीटें खाली रहेंगी।
30 नवंबर और 1 दिसंबर को लोकसभा की विशेष सत्र बुलाया गया है। वहीं राज्यसभा का विशेष सत्र 2 और 3 दिसंबर को होगा। सरकार इन चार दिनों में दोनों सदनों में परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पास कराने का पूरा प्रयास करेगी। इसके बाद लोकसभा सदस्यों की सीमा 850 हो जाएगी जो कि अभी 550 है।
पुराने संसद भवन का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल में 1927 में किया गया था। आजादी के बाद जब इस इमारत को संसद भवन बनाया गया तो इसकी लोकसभा में कुल 552 सदस्यों के बैठने की ही जगह थी। आजादी के बाद से देश की आबादी तिगुनी हो गई लेकिन पुरानी लोकसभा में एक भी सीट बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। वहीं पुराने सेंट्रल हॉल में केवल 436 लोगों के बैठने की जगह थी। ऐसे में दोनों सदनों के सांसदों के बैठने की जगह ही नहीं बचती थी। अलग से कुर्सियां भी लगानी पड़ती थीं।
बढ़ाई जा सकती हैं 1272 तक सीटें
नई संसद के लोकसभा हॉल में 888 सीटें हैं जो कि 1272 तक बढ़ाई जा सकती हैं। वहीं राज्यसभा में 384 सीटें हैं। सभी डेस्क पर डिजिटल वोटिंग सिस्टम लगाया गया है। महिला आरक्षण विधेयक पास होने केबाद 273 सीटें महिलाओँ के लिए आरक्षित हो सकती हैं।
दक्षिण के राज्यों को डर था कि कहीं परिसीमन के बाद उनके राज्यों में सीटें कम ना हो जाएँ। क्योंकि इन राज्यों में जनसंख्या कम है। हालांकि विधेयक में सभी राज्यों में 50 फीसदी सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके बाद इस सीमा को 2051 तक के लिए लॉक कर दिया जाएगा। 2051 के बाद भी अगर कुछ सीटें बढ़ती हैं तो इसकी व्यवस्था आसानी से की जा सकती है। ऐसे में यह संसद भवन कम से कम 100 सालों के प्लान के साथ बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें