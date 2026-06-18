अभी लोकसभा में कितनी हैं BJP की सीटें, क्या पार्टियां टूटने से 363 वाली बहुमत ले पाएगी NDA

Lok Sabha Seats: संसद में संविधान संशोधन बिल पास कराने के लिए सरकार को दो तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत होती है। अटकलें तेज हो गईं हैं कि पार्टीयों के टूटने और एनडीए के बढ़ते कुनबे के बाद क्या जादुई आंकड़ा हासिल हो सकेगा।

Lok Sabha Seats: लोकसभा में दो तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन NDA को 362 मतों की जरूरत है। दरअसल, तृणमूल कांग्रेस के बाद अब शिवसेना यूबीटी में हो रही टूट के चलते इस आंकड़े की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। खबरें ये भी हैं कि ऐसी ही टूट समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी में भी हो सकती है। हालांकि, सपा ने इससे साफ इनकार कर दिया है। क्या इन दलों के सांसदों के समर्थन के बाद एनडीए दो तिहाई बहुमत हासिल कर सकेगा।

पहले आंकड़े समझ लेते हैं लोकसभा में भाजपा के पास कुल 240 सांसद हैं। जबकि, समर्थक दलों को मिलाने के बाद एनडीए का आंकड़ा 293 पर पहुंच जाता है। दरअसल, साल 2024 में हुए चुनावों में भाजपा को उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ा झटका लगा था और 2014 और 2019 में बहुमत में रहे दल को सरकार बनाने के लिए जनता दल यूनाइटेड, तेलुगु देशम पार्टी, जननायक जनता दल समेत कई पार्टियों की मदद लेनी पड़ी थी।

दो तिहाई की जरूरत क्यों है लोकसभा में कुल सीटें 543 हैं और दो तिहाई के लिए 362 सीटों की जरूरत है। अब जब निचले सदन में नौगांव, बशीरहाट और शिलॉन्ग के रूप में 3 सीटें खाली हैं, तो यह संख्या घटकर 360 पर आ जाती है। अब संविधान संशोधन विधेयकों पास कराने के लिए सरकार को दो तिहाई सांसदों के समर्थन की जरूरत है। हालांकि, दो दलों के टूटने के बाद यह संख्या काफी दूर नजर आती है।

पार्टियां टूटने से कितना फायदा फिलहाल, टीएमसी में टूट पर लगभग मुहर लगती दिख रही है, शिवसेना यूबीटी को लेकर गुरुवार को बड़ा ऐलान हो सकता है। अब इनके बाद समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। सपा के पास 37 और आप के पास 3 सांसद हैं। जबकि, टीएमसी के 20 सदस्य बागी हुए हैं और शिवसेना यूबीटी से 6 सांसद अलग हो सकते हैं।

NDA कितनी दूर NCPI में विलय कर चुके 20 सांसद एनडीए को समर्थन देने की बात कह रहे हैं। अब 293 में इन्हें जोड़ने पर संख्या 313 हो जाती है। वहीं, अगर 6 सांसद शिवसेना के समर्थन देते हैं, तो संख्या 319 पर पहुंच जाएगी। खबरें हैं कि एनडीए लगातार एमके स्टालिन की अगुवाई वाली द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम के संपर्क में भी है, जिसके पास 22 लोकसभा सांसद हैं। खास बात है कि कांग्रेस की तरफ से गठबंधन तोड़े जाने के बाद डीएमके ने INDIA अलायंस से भी दूरी बना ली है।