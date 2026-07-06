अब उद्धव ठाकरे के पास कितने विधायक और सांसद बचे, अचानक बुलाई इमरजेंसी मीटिंग
साल 2022 में महाविकास अघाड़ी सरकार गिरने के बाद से ही उद्धव ठाकरे गुट का संख्याबल लगातार कम हो रहा है। हाल ही में 6 सांसदों ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। वहीं, इसके बाद महाराष्ट्र विधान परिषद के सचिन अहीर ने भी महायुति का दामन थाम लिया। पूरी खबर विस्तार से समझें।
उद्धव ठाकरे गुट नेताओं के दल बदल के कारण घटता जा रहा है। विधायकों और सांसदों के बाद यह सिलसिला महाराष्ट्र विधान परिषद तक भी पहुंच गया है। खबर है कि इस राजनीतिक संकट के बीच पार्टी प्रमुख ने आवास पर एक बैठक बुलाई है। विधायकों की यह इमरजेंसी मीटिंग मंगलवार को हो सकती है। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या होगा।
मातोश्री में होगी मीटिंग
उद्धव ठाकरे ने मंगलवार शाम को अपने आवास 'मातोश्री' पर पार्टी के सभी विधायकों की एक आपात बैठक बुलाई है। वार्ता के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि शाम 7 बजे होने वाली इस बैठक का मकसद नेताओं के पार्टी छोड़ने से हुए नुकसान की भरपाई करना और पार्टी में और नेताओं को जाने से रोकना है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राज्य विधानसभा के चल रहे मॉनसून सत्र के आखिरी हफ्ते के लिए पार्टी की रणनीति को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
पहले सांसद टूटे
उद्धव ठाकरे गुट में 9 सांसद थे, जिनमें से 6 हाल ही में पाला बदल चुके हैं। ये सभी दल बदल कर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में गए हैं। इनमें संजय देशमुख (यवतमाल), संजय जाधव (परभणी), संजय दीना पाटिल (मुंबई उत्तर पूर्व), नागेश पाटिल-आष्टीकर (हिंगोली), ओमप्रकाश राजे निंबालकर (धाराशिव) और भाऊसाहेब वाकचौरे (शिरडी) शामिल हैं।
अब पार्टी के पास अरविंद सावंत, राजाभाऊ वाजे और अनिल देसाई के रूप में पार्टी के तीन सांसद लोकसभा में हैं। पार्टी लगातार मना करती रही कि उसके सभी सांसद एकजुट हैं, लेकिन 22 जून को 6 नेता शिवसेना में शामिल हो गए थे।
फिर MLC तक पहुंची आंच
हाल ही में महाराष्ट्र विधान परिषद में उपसभापति चुनाव से ठीक पहले ही सचिन अहीर ने पाला बदल लिया था। उन्होंने महायुति के उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा था और महाविकास अघाड़ी प्रत्याशी के नाम लेने के बाद निर्विरोध विजयी रहे थे। खास बात है कि अहीर को विधायक आदित्य ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता है।
अब विधायकों पर भी आंच?
सांसदों के बाद अटकलें लगाई जा रही थीं कि ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना यूबीटी के कई विधायक भी दल बदल की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। एजेंसी वार्ता के मुताबिक, शिवसेना के मंत्री गुलाबराव पाटिल ने दावा किया कि ऑपरेशन टाइगर 3.0 पहले ही शुरू हो चुका है और 14 विधायकों के उपमुख्यमंत्री के खेमे में शामिल होने की उम्मीद है। शिंदे गुट के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने आधिकारिक तौर पर ऐसे किसी भी ऑपरेशन से इनकार किया है। इनमें मंत्री उदय सामंत भी शामिल हैं।
अब कितने नेता बचे
शिवसेना यूबीटी के लोकसभा में 3 सांसद हैं। जबकि, विधायकों की संख्या 20 है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें