ईरान से अब तक कितने भारतीय लौटे वापस, कौन देश बने मददगार; अधिकारियों ने बताया
ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। इन लोगों को ईरान के पड़ोसी देशों के जमीनी रास्तों से निकाला जाता है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी।
ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने का सिलसिला जारी है। इन लोगों को ईरान के पड़ोसी देशों के जमीनी रास्तों से निकाला जाता है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी। इसमें यह भी कहा गया है कि इस अभियान में भारतीय मिशनों ने भी मदद की है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहाकि पिछले अपडेट के बाद से ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान के माध्यम से बाहर जाने वाले भारतीयों की संख्या बढ़ गई है।
बढ़ रही संख्या
रणधीर ने कहाकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ईरान में फंसे भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते देश लौट रहे हैं। इसमें मैंने कल जो संख्या बताई थी, उसमें इजाफा हुआ है। अब 913 भारतीय नागरिक दूतावास की मदद से ईरान से आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा पार कर चुके हैं। इनमें से कई लोग पहले ही लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि ईरान में फंसे सभी भारतीय तीर्थयात्री अब सुरक्षित रूप से भारत लौट चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, वहां 284 तीर्थयात्री फंसे हुए थे। अब यह सभी भारत लौट चुके हैं।
कितने लोगों से हुई बात
सहायता अनुरोधों पर अपडेट देते हुए, जायसवाल ने कहाकि विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम को जानकारी और सपोर्ट मांग रहे लोगों से बात हुई है। उन्होंने कहाकि जहां तक विदेश मंत्रालय के कंट्रोल रूम की बात है, कल इस कंट्रोल रूम में कुल 10 फोन कॉल और छह ईमेल प्राप्त हुए। ये सभी ज्यादातर व्यापारी जहाजों में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में थे, जिनके बारे में फोन कॉल की गई थीं। ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव (गल्फ) असीम आर महाजन ने कहाकि कई देशों में भारतीय मिशन उस भारतीय नागरिकों को ढूंढने में लगे हैं, जिन्हें पश्चिम एशिया संघर्ष में लापता बताया गया है।
इस बात का है दुख
महाजन ने कहाकि कई घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों ने दुख की बात है कि अपनी जान गंवा दी। वहीं, एक लापता है। हमारे मिशन सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई में संबंधित प्राधिकरणों के साथ नियमित संपर्क में हैं। इनसे भारतीय नागरिक के बारे में और मृत भारतीय नागरिकों की शवों को भारत में जल्द लौटाने के लिए बात की गई है। महाजन ने कहाकि दुर्भाग्य से छह भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं, एक व्यक्ति लापता है। हमारे मिशन सऊदी अरब, ओमान, इराक और यूएई में संबंधित अधिकारियों के संपर्क में हैं। ताकि लापता भारतीयों और मारे गए भारतीयों की अस्थियां वापस लाई जा सकें।
विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहाकि खाड़ी क्षेत्र से यात्रा की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है। पहले ही बड़ी संख्या में यात्री भारत लौट चुके हैं। अधिकारी ने बताया कि हालात में सुधार जारी है। अतिरिक्त फ्लाइट्स उड़ान भर रही हैं। 28 फरवरी से अभी तक करीब 300,000 यात्री इस क्षेत्र से भारत लौट चुके हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।