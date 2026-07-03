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पाकिस्तान के कब्जे में कितने भारतीय कैदी? सामने आया आंकड़ा, भारत में कितने पाकिस्तानी

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक-दूसरे के साथ हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची साझा किया। एक द्विपक्षीय समझौते के तहत तय है कि दोनों देश छह महीने में एक बार ऐसी सूची सौंपेंगे।

पाकिस्तान के कब्जे में कितने भारतीय कैदी? सामने आया आंकड़ा, भारत में कितने पाकिस्तानी

पाकिस्तान की जेलों में भारत के कितने नागरिक कैद हैं? आपके मन में भी यह सवाल कई बार आया होगा। हाल ही में इससे जुड़ा आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। दरअसल दोनों देशों ने बीते बुधवार को एक-दूसरे को अपने अपने देशों में बंद कैदियों की सूची सौंपी है। इस सूची में यह बताया गया है कि मौजूदा समय में भारत के जेलों में कितने पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं।

इससे पहले यह बात जगजाहिर है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से बीते कई दशकों से दोनों देशों के बीच के संबंध पटरी पर लौट नहीं पाए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार-बार युद्ध की धमकी, भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद और उसके नेताओं की घटिया बयानबाजी, ये ऐसी कुछ वजहें हैं जो भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता और भारत समय-समय पर पाकिस्तान को करारा जवाब भी देता है। हालांकि दोनों देशों के बीच पूर्व में कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। इनमें से ही एक समझौता कैदियों की जानकारी से जुड़ा है। इस समझौते के तहत दोनों देश राजनयिक माध्यमों से कैदियों की सूची एक दूसरे को सौंपते हैं।

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इस कूटनीतिक अभ्यास को हर छह महीने में एक बार दोहराया जाता है। इस बार यह प्रोटोकॉल 1 जुलाई को पूरा किया गया। दोनों देशों ने दिल्ली और इस्लामाबाद में स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैद में बंद एक-दूसरे के नागरिकों की सूची का आदान-प्रदान किया। इनमें मछुवारों की संख्या भी शामिल थी। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं?

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पाकिस्तान में कितने भारतीय कैदी?

सौंपी गई सूची के मुताबिक पाकिस्तान की हिरासत में इस समय कुल 250 भारतीय कैदी बंद हैं। इनमें से नागरिक कैदियों की संख्या 52 है, जबकि 198 भारतीय मछुआरे वहां की जेलों में बंद हैं। वहीं अगर भारत की बात करें, तो वर्तमान में भारत की जेलों में कुल 439 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं। इनमें से 386 नागरिक कैदी हैं, जो अलग-अलग मामलों में देश की जेलों में बंद हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले 53 पाकिस्तानी मछुआरे शामिल हैं।

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सजा पूरी कर चुके भारतीयों को रिहा करने की मांग

सूची सौंपने के साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को साफ कहा है कि सजा पूरी कर चुके कैदियों को तुरंत रिहा किया जाए। भारत ने पाकिस्तान से ऐसे 188 भारतीय नागरिकों के रिहाई की मांग की। वहीं भारतीय राजनयिकों ने पाकिस्तान की जेलों में बंद ऐसे 13 नागरिक कैदियों तक तुरंत कांसुलर पहुंच देने की मांग की है, जिन्हें भारतीय माना जा रहा है लेकिन अब तक भारतीय अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से ऐसी मांग रखी है। पाकिस्तान ने भारत से अपने 97 कैदियों को रिहा करने की अपील की है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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