पाकिस्तान के कब्जे में कितने भारतीय कैदी? सामने आया आंकड़ा, भारत में कितने पाकिस्तानी

भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक-दूसरे के साथ हिरासत में मौजूद कैदियों की सूची साझा किया। एक द्विपक्षीय समझौते के तहत तय है कि दोनों देश छह महीने में एक बार ऐसी सूची सौंपेंगे।

पाकिस्तान की जेलों में भारत के कितने नागरिक कैद हैं? आपके मन में भी यह सवाल कई बार आया होगा। हाल ही में इससे जुड़ा आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है। दरअसल दोनों देशों ने बीते बुधवार को एक-दूसरे को अपने अपने देशों में बंद कैदियों की सूची सौंपी है। इस सूची में यह बताया गया है कि मौजूदा समय में भारत के जेलों में कितने पाकिस्तानी और पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं।

इससे पहले यह बात जगजाहिर है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से बीते कई दशकों से दोनों देशों के बीच के संबंध पटरी पर लौट नहीं पाए हैं। पाकिस्तान की तरफ से बार-बार युद्ध की धमकी, भारत के खिलाफ प्रायोजित आतंकवाद और उसके नेताओं की घटिया बयानबाजी, ये ऐसी कुछ वजहें हैं जो भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता और भारत समय-समय पर पाकिस्तान को करारा जवाब भी देता है। हालांकि दोनों देशों के बीच पूर्व में कुछ द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। इनमें से ही एक समझौता कैदियों की जानकारी से जुड़ा है। इस समझौते के तहत दोनों देश राजनयिक माध्यमों से कैदियों की सूची एक दूसरे को सौंपते हैं।

इस कूटनीतिक अभ्यास को हर छह महीने में एक बार दोहराया जाता है। इस बार यह प्रोटोकॉल 1 जुलाई को पूरा किया गया। दोनों देशों ने दिल्ली और इस्लामाबाद में स्थापित राजनयिक चैनलों के माध्यम से कैद में बंद एक-दूसरे के नागरिकों की सूची का आदान-प्रदान किया। इनमें मछुवारों की संख्या भी शामिल थी। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान की जेलों में कितने भारतीय कैदी हैं?

पाकिस्तान में कितने भारतीय कैदी? सौंपी गई सूची के मुताबिक पाकिस्तान की हिरासत में इस समय कुल 250 भारतीय कैदी बंद हैं। इनमें से नागरिक कैदियों की संख्या 52 है, जबकि 198 भारतीय मछुआरे वहां की जेलों में बंद हैं। वहीं अगर भारत की बात करें, तो वर्तमान में भारत की जेलों में कुल 439 पाकिस्तानी कैदी बंद हैं। इनमें से 386 नागरिक कैदी हैं, जो अलग-अलग मामलों में देश की जेलों में बंद हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा का उल्लंघन करने वाले 53 पाकिस्तानी मछुआरे शामिल हैं।