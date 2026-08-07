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खुद जेन-Z के बॉर्डर पर अभिजीत दीपके, कॉकरोच जनता पार्टी की नई टीम में किसकी क्या उम्र? देखें

By Pramod Praveen
पीटीआई, छत्रपति संभाजी नगर
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CJP ने अजिंक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, जबकि दीपक बालियान को संगठन सह-प्रभारी नियुक्त किया है। अजिंक्य 35 साल के हैं वहीं बालियान की उम्र सिर्फ 26 साल है। नई टीम में ये सबसे कम उम्र के साथी हैं, जबकि शिंदे सबसे उम्रदराज हैं।

Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके टीम के सहयोगियों के साथ।

अभिजीत दीपके की अगुवाई वाली कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने पिछले महीने जंतर-मंतर पर आयोजित धरना-प्रदर्शन की सफलता के बाद अब एक राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क अभियान 'क्या बोलती पब्लिक' का ऐलान किया है। दीपके ने अपने गृहनगर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में CJP टीम के साथ दो दिनों तक मंथन करने के बाद यह फैसला लिया है। इसी बैठक में संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने गुरुवार को अपनी नई राष्ट्रीय कार्यसमिति का भी ऐलान किया है। इस कमेटी में 30 साल के अभिजीत दीपके को राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है।

इनके अलावा CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और प्रवक्ता आशुतोष रांका को संगठन का सह-संयोजक बनाया गया है। इन दोनों की उम्र क्रमश: 27 और 30 साल है। ये दोनों जेन-जी के तहत आते हैं। दीपके के आवास पर CJP की मुख्य टीम की दो दिवसीय बैठक के समापन के बाद आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इसके पदाधिकारियों ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को फिलहाल राजनीतिक दल में नहीं बदला जाएगा, बल्कि यह जमीनी स्तर पर काम करेगी।

राष्ट्रीय नेतृत्व सूची को मंजूरी

CJP ने बाद में एक बयान जारी कर संगठन के पदाधिकारियों के नामों की जानकारी दी। बयान में कहा गया, “हमारे खाके को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कार्यसमिति ने हमारी पहली राष्ट्रीय नेतृत्व सूची को मंजूरी दे दी है। अगले छह महीनों में CJP पूरे भारत में राज्य समन्वय समितियों के साथ-साथ लोकसभा और शहर स्तर की समन्वय इकाइयों की स्थापना करेगी। बताए गए नामों के अलावा CJP द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पदाधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया है।”

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CJP की नई राष्ट्रीय कार्यसमिति में और कौन?

CJP ने अजिंक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, जबकि दीपक बालियान को संगठन सह-प्रभारी नियुक्त किया है। अजिंक्य जहां 35 साल के हैं वहीं दीपक बालियान की उम्र सिर्फ 26 साल है। नई टीम में ये सबसे कम उम्र के साथी हैं, जबकि अजिंक्य सबसे उम्रदराज सदस्य हैं। इनके अलावा अन्य पदाधिकारियों में 34 साल के आफरीन नवाज को राष्ट्रीय सचिव, 30 साल के विजय रेड्डी मल्लांगी को मीडिया प्रमुख, 31 साल की रत्ना सिंह को कानूनी मामलों की प्रमुख, 29 साल की वैष्णवी गौड़ को शोध और नीति प्रमुख, 31 साल के रोहन देशपांडे को प्रौद्योगिकी प्रमुख और 33 साल के योगेश इंगले को कार्यसमिति में वित्त प्रमुख बनाया गया है।

कितने जेन-जी सदस्य?

दरअसल, जब से अभिजीत दीपके ने CJP बनाई है, तब से देश में भी जेन-जी और जेन- अल्फा की चर्चा तेज हुई है। उनके आंदोलन में जेन-जी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। 'जेन जी' (Gen Z), यानी 'जनरेशन जेड', 1995 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को कहा जाता है। यानी 14 से 30 साल के आयु समूह के किशोरों और नवयुवकों को जेन-जी कहा जाता है। यह मिलेनियल्स (Gen Y) के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आने वाला जनसांख्यिकीय समूह है। इस पीढ़ी के लोग बचपन से ही इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बीच बड़े हुए हैं। CJP की कार्यसमिति के 12 सदस्यों में से 7 लोग जेन-जी समूह के हैं।

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सदस्यता अभियान शुरू कर रहे

CJP ने देश के चार क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पूर्वोत्तर, तथा पश्चिम के नेतृत्व की जिम्मेदारियां भी तय कीं। संवाददाता सम्मेलन के दौरान संगठनात्मक विस्तार पर सौरव दास ने कहा, “हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से सदस्यता अभियान शुरू कर रहे हैं। छात्र, युवा पेशेवर और श्रमिक एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं।” उन्होंने कहा कि संगठन किसी भी प्रकार का कोष एकत्र नहीं कर रहा है और लोगों को इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए।

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CJP को राजनीतिक दल में नहीं बदलेंगे

दास ने कहा, "लोग चाहते हैं कि CJP एक राजनीतिक दल बने। लेकिन इस समय एक और राजनीतिक दल जोड़ना उपयोगी नहीं होगा। वहां ऊर्जा खर्च करने के बजाय, हम धरातल पर काम करेंगे क्योंकि जागरूकता वहीं से आती है। हम फिलहाल CJP को राजनीतिक दल में नहीं बदलेंगे।" रांका ने कहा कि CJP का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात करेगा, जिसके बाद शीर्ष पदाधिकारी वहां का दौरा करेंगे। बता दें कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बृहस्पतिवार को 13वें दिन में प्रवेश कर गया, जिसमें छह प्रदर्शनकारी भूख हड़ताल पर हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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