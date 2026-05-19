दुनिया के पास अब बस कुछ ही हफ्तों का तेल बचा, भारत में कितने दिन का स्टॉक

मार्च और अप्रैल में वैश्विक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से घटे हैं। इन दो महीनों में 24.6 करोड़ बैरल तेल भंडार कम हुआ। पिछले सप्ताह एजेंसी ने कहा था कि पश्चिम एशिया संकट के कारण इस वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति मांग से कम रहने की आशंका है।

IEA यानी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने सोमवार को तेल भंडारों को लेकर चेतावनी जारी की है। एजेंसी का कहना है कि दुनिया में व्यावसायिक तेल भंडार तेजी से खत्म हो रहे हैं। मौजूदा स्थिति में केवल कुछ हफ्तों का स्टॉक ही बचा है। एजेंसी प्रमुख फैतिह बिरोल ने कहा युद्ध और होर्मुज बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ा है, जिससे बाजार में भारी दबाव बन गया है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो गईं हैं कि भारत में कितने दिनों का तेल भंडार बचा हुआ है। खास बात है कि मंगलवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं।

दो दिनों में 24 करोड़ बैरल से ज्यादा तेल घटा पेरिस में आयोजित जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए बिरोल ने कहा, आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक तेल भंडारों से रोजाना 25 लाख बैरल तेल बाजार में उतारा जा रहा है, लेकिन ये भंडार असीमित नहीं हैं। मार्च और अप्रैल में वैश्विक तेल भंडार रिकॉर्ड गति से घटे हैं। इन दो महीनों में 24.6 करोड़ बैरल तेल भंडार कम हुआ। पिछले सप्ताह एजेंसी ने कहा था कि पश्चिम एशिया संकट के कारण इस वर्ष वैश्विक तेल आपूर्ति मांग से कम रहने की आशंका है।

भारत में कितने दिन का स्टॉक 12 मई, मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद दो महीने के ईंधन भंडार के साथ भारत को आपूर्ति को लेकर कोई चिंता नहीं है। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह ऊंची बनी रहीं और खुदरा कीमतों में बदलाव नहीं किया गया, तो सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को एक ही तिमाही में एक लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान हो सकता है।

मंत्री ने बताया था कि भारत के पास इस वक्त लगभग 60 दिन का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिन का एलएनजी भंडार और 45 दिन का एलपीजी भंडार है।

फिर बढ़ीं कीमतें मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दाम 90 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। पिछले एक हफ्ते से भी कम समय में यह दूसरी बढ़त है। खबर है कि इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये से बढ़कर 98.64 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं, डीजल की कीमत 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये प्रति लीटर हो गई है।