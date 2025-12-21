अमेरिका में कितने दिन रुक सकते हैं भारतीय के यात्री? दूतावास ने दी हिदायत; वीजा से नहीं होगा तय

संक्षेप: भारतीय दूतावास ने बताया है कि अमेरिका आने वाले भारतीय को अपने आई-94 फॉर्म पर यहा्ं रुकने की आखिरी तारीख देखनी होगी। अमेरिका में रुकने की अवधि वीजा एक्सपायरी डेट से निर्धारित नहीं होगी।

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन नियमों में सख्ती के बीच भारतीय दूतावास ने बताया है कि अमेरिका आने वाला कोई यात्री यहां कितने दिन रुक सकता है। दूतावास की तरफ से बताया गया कि किसी यात्री की अमेरिका में रुकने की सीमा वीजा की एक्सपायरी डेट से नहीं निर्धारित होती है। दूतावास ने कहा कि किसे कितने दिन अमेरिका में रुकना है यह कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेकेशन (CBP) अधिकारी तय करता है।

दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, ध्यान रखें! अमेरिका में विदेशी यात्री के रुकने की सीमा कस्टम्स ऐंड बॉर्डर प्रोटेक्शन अधिकारी तय करते हैं। इसका वीजा की एक्सपायरी डेट से कोई संबंध नहीं है। आपको अगर जानना है कि अमेरिका में आप कितने दिन रुक सकते हैं तो आपको I-94 फॉर्म देखना होगा। इसमें बताया जाता है कि कितने दिनों के लिए उसे अनुमति दी गई है।

क्या होता है I-94 फॉर्म अधिकारियों ने बताया कि दो महीने पहले भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी। सभी गैर प्रवासी यात्रियों के लिए आई-94 फॉर्म भरना जरूरी होता है। इसमें बताया जाता है कि यात्री को कितने दिन अमेरिका में रुकने की इजाजत दी जाती है। यह तारीख वीजा की एक्सपायरी डेट से अलग हो सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक समुद्र या फिर हवाई रास्ते से अमेरिका आने वाले यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक आई-94 फॉर्म दिया जाता है और इसके लिए किसी आवेदन की जरूरत नहीं होती है।