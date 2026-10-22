'श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती, जितनी कांग्रेस अपने नेता की करती'- PM का राहुल पर निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ड समिट में नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा- पता नहीं कब तक कांग्रेस अपने फेल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए दांव पर लगाती रहेगी। साल भर में हमारे श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती, जितनी ये अपने नेता की लॉन्चिंग करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस के चीखने-चिल्लाने से देश का हित चाहने वाले सरकार के कट्टर विरोधियों को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलता। इसके साथ ही पीएम ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। पीएम ने राहुल गांधी को कांग्रेस का फेल प्रोडक्ट बताया। तंज कसते हुए कहा- "पता नहीं कब तक कांग्रेस अपने फेल प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के लिए देश को दांव पर लगाती रहेगी। साल भर में हमारे श्रीहरिकोटा से उतनी लॉन्चिंग नहीं होती, जितनी एक साल में कांग्रेस के लोग अपने नेता को लॉन्च करने की विफल कोशिश कर लेते हैं।"
अंगूर इतने खट्टे हैं कि कांग्रेस अंगूर की बेल को ही काटने में लग गई
पीएम मोदी ने आगे कहा- “साथियों कांग्रेस को जो अपनी दुर्दाश करनी हो करे, इससे हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अपने परिवार को लगातार नाकामी के दाग से बचाने के लिए कांग्रेस अब भारत की उपलब्धियों, अच्छाइयों और प्रगति को कटघरे में खड़ा कर रही है। अंगूर इतने खट्टे हैं कि कांग्रेस अंगूर की बेल को ही काटने में लग गई है। दरअसल, कांग्रेस का यह परिवार उनकी पार्टी पर बोझ बन गया है। पार्टी के बड़े बुजुर्ग यह बात समझते हैं। अकेले मिलने पर हमें बताते भी हैं। लेकिन, अपमान का घूंट पीकर वो चुप ही रहते हैं।”
कांग्रेस के शोर में ईमानदार आलोचकों की आवाज दब जाती
पीएम ने बताया कैसे कांग्रेस के रवैये के चलते देश को आगे बढ़ाने वाली आलोचनात्मक आवाजें भी दबती जा रही हैं। पीएम ने कहा- “कांग्रेस के इस रवैये का नुकसान सरकार के ईमानदार आलोचकों को भी होता है। लोकतंत्र में यह बहुत बड़ा खतरा है। ईमानदार आलोचकों को इससे बहुत नुकसान होता है। जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के खिलाफ अपनी बात रखना चाहते हैं, उनकी बात भी कांग्रेस के शोर में खो जाती है। उन ईमानदार आलोचकों की आवाज दब जाती है।”
कांग्रेस सिर्फ राहुल को लाइमलाइट में रखना चाहती है
जो लोकतंत्र का भला चाहते हैं। देश का हित चाहते हैं, भले ही सरकार के कट्टर विरोधी हैं, उनको कांग्रेस के इस चीखने-चिल्लाने में कहीं मौका ही नहीं मिलता है। हमने संसद में भी देखा है। विपक्षी दलों के कितने ही प्रतिभावान सांसद हैं, जो अपनी बात रखना चाहते हैं। सरकार की आलोचना करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस संसद नहीं चलने देती। कहीं दूसरों को मौका न मिल जाए, क्योंकि कांग्रेस को लाइमलाइट में सिर्फ एक को ही रखना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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