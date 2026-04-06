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घने जंगल में अकेली लड़की, साथ में था 500 ML पानी और बंद मोबाइल; हाथियों-भारी बारिश से कैसे बचाया

Apr 06, 2026 03:21 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शरण्या ने बताया कि उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे मुस्कुराती रहीं और वापस लौटने की कोशिश करती रहीं। चार दिनों तक जंगल में अकेले संघर्ष करते हुए उसने ऊंचाई पर चढ़कर बेहतर जगह तलाशी, ताकि ड्रोन या रेस्क्यू टीम देख सके।  

घने जंगल में अकेली लड़की, साथ में था 500 ML पानी और बंद मोबाइल; हाथियों-भारी बारिश से कैसे बचाया

केरल की 36 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल जीएस शरण्या के साहस की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। 2 अप्रैल को कर्नाटक के कोडागु जिले के ताड़ियंडमोल पहाड़ियों के घने जंगलों में ट्रेकिंग के दौरान वह अपने ग्रुप से अलग हो गईं। वह अकेले काक्काब्बे गांव के होमस्टे में रुकी थीं, जो नेपोकलु से करीब 10 किलोमीटर दूर है। ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटक जाने के बाद उनके पास सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी की बोतल और मोबाइल फोन बचा था। मोबाइल नेटवर्क न होने और बैटरी खत्म होने के कारण वे किसी से संपर्क नहीं कर पाईं। जंगल में हाथियों के होने की आशंका और बीच-बीच में हो रही भारी बारिश के बावजूद शरण्या ने हिम्मत नहीं हारी।

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शरण्या ने बताया कि उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे मुस्कुराती रहीं और वापस लौटने की कोशिश करती रहीं। चार दिनों तक जंगल में अकेले संघर्ष करते हुए उसने ऊंचाई पर चढ़कर बेहतर जगह तलाशी, ताकि ड्रोन या रेस्क्यू टीम देख सके। दूसरे दिन वे पहाड़ी पर चढ़ गईं, लेकिन तीसरे दिन लगातार बारिश ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वे पूरी तरह भीग गईं और रात में ठंड के कारण सो भी नहीं पाईं। चौथे दिन दोपहर तक वे एक चट्टान के पास नाले के किनारे शरण ली रही, जहां पानी आसानी से मिल जाता था और उन्हें ढूंढना भी संभव था।

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चारों ओर मुश्किलें मगर हिम्मत नहीं हारी

शरण्या ने बताया, 'मैं भीग गई थी और रात बहुत ठंडी थी, इसलिए सो नहीं पाई। आज दोपहर तक इंतजार किया क्योंकि मैं अभी भी गीली थी।' इस दौरान उन्होंने अपनी मुस्कान और ताकत नहीं खोई। रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग, एंटी-नक्सल स्क्वाड, स्थानीय आदिवासी समुदाय और 9 टीमें लगातार काम करती रहीं। चौथे दिन रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने उन्हें नाले के किनारे चट्टान के पास सुरक्षित पाया। शरण्या ने बताया कि वे लगातार चलती रहीं और मदद की उम्मीद बनाए रखीं। जंगल में कोई खास खाना न मिलने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा।

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शरण्या का कहना था, 'मुझे डर क्यों नहीं लगा, मुझे नहीं पता।' यह घटना उनकी मानसिक मजबूती और जीवट की मिसाल बन गई है। रेस्क्यू के बाद वे सुरक्षित हैं और परिवार से मिल चुकी हैं। शरण्या की घटना ने रेस्क्यू टीमों की मेहनत और स्थानीय लोगों की मदद को भी सामने रखा। ताड़ियंडमोल जैसे घने जंगलों में ट्रेकिंग करते समय सावधानी बरतना जरूरी है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
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