घने जंगल में अकेली लड़की, साथ में था 500 ML पानी और बंद मोबाइल; हाथियों-भारी बारिश से कैसे बचाया

शरण्या ने बताया कि उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे मुस्कुराती रहीं और वापस लौटने की कोशिश करती रहीं। चार दिनों तक जंगल में अकेले संघर्ष करते हुए उसने ऊंचाई पर चढ़कर बेहतर जगह तलाशी, ताकि ड्रोन या रेस्क्यू टीम देख सके।

केरल की 36 वर्षीय आईटी प्रोफेशनल जीएस शरण्या के साहस की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। 2 अप्रैल को कर्नाटक के कोडागु जिले के ताड़ियंडमोल पहाड़ियों के घने जंगलों में ट्रेकिंग के दौरान वह अपने ग्रुप से अलग हो गईं। वह अकेले काक्काब्बे गांव के होमस्टे में रुकी थीं, जो नेपोकलु से करीब 10 किलोमीटर दूर है। ट्रेकिंग के दौरान रास्ता भटक जाने के बाद उनके पास सिर्फ 500 मिलीलीटर पानी की बोतल और मोबाइल फोन बचा था। मोबाइल नेटवर्क न होने और बैटरी खत्म होने के कारण वे किसी से संपर्क नहीं कर पाईं। जंगल में हाथियों के होने की आशंका और बीच-बीच में हो रही भारी बारिश के बावजूद शरण्या ने हिम्मत नहीं हारी।

शरण्या ने बताया कि उन्हें डर नहीं लगा, बल्कि वे मुस्कुराती रहीं और वापस लौटने की कोशिश करती रहीं। चार दिनों तक जंगल में अकेले संघर्ष करते हुए उसने ऊंचाई पर चढ़कर बेहतर जगह तलाशी, ताकि ड्रोन या रेस्क्यू टीम देख सके। दूसरे दिन वे पहाड़ी पर चढ़ गईं, लेकिन तीसरे दिन लगातार बारिश ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। वे पूरी तरह भीग गईं और रात में ठंड के कारण सो भी नहीं पाईं। चौथे दिन दोपहर तक वे एक चट्टान के पास नाले के किनारे शरण ली रही, जहां पानी आसानी से मिल जाता था और उन्हें ढूंढना भी संभव था।

चारों ओर मुश्किलें मगर हिम्मत नहीं हारी शरण्या ने बताया, 'मैं भीग गई थी और रात बहुत ठंडी थी, इसलिए सो नहीं पाई। आज दोपहर तक इंतजार किया क्योंकि मैं अभी भी गीली थी।' इस दौरान उन्होंने अपनी मुस्कान और ताकत नहीं खोई। रेस्क्यू ऑपरेशन में वन विभाग, एंटी-नक्सल स्क्वाड, स्थानीय आदिवासी समुदाय और 9 टीमें लगातार काम करती रहीं। चौथे दिन रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोगों ने उन्हें नाले के किनारे चट्टान के पास सुरक्षित पाया। शरण्या ने बताया कि वे लगातार चलती रहीं और मदद की उम्मीद बनाए रखीं। जंगल में कोई खास खाना न मिलने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा।