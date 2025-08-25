how jagadguru rambhadracharya eye vision lost and gets giridhar name जगद्गुरु रामभद्राचार्य को किसने दिया था गिरिधर नाम, कैसे दो महीने की उम्र में छिनी आंखों की रोशनी, India News in Hindi - Hindustan
रामभद्राचार्य शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखते हैं और राम मंदिर मामले में उन्होंने अदालत में भी पक्ष रखा था। शास्त्रों के आधार पर दी गई उनकी जानकारी को कोर्ट ने भी महत्व दिया था। रामभद्राचार्य का जितना सार्वजनिक जीवन चर्चा में रहा है, उतनी चर्चा कभी निजी जिंदगी की नहीं रही।

Mon, 25 Aug 2025
जगद्गुरु रामभद्राचार्य को किसने दिया था गिरिधर नाम, कैसे दो महीने की उम्र में छिनी आंखों की रोशनी

जगद्गुरु रामभद्राचार्य को रामचरितमानस का मर्मज्ञ माना जाता है। बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री खुद को उनका शिष्य बताते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी से भी रामभद्राचार्य के अच्छे रिश्ते हैं। किंतु कई बार उनकी बातों से विवाद भी पैदा हुए हैं। कुछ ब्राह्मण उपजातियों को कमतर बताने का विषय हो या फिर प्रेमानंद महाराज पर निजी हमला बोलना। ऐसे मामलों के चलते रामभद्राचार्य विवादों में भी घिरे हैं। हालांकि यह भी सच है कि रामभद्राचार्य शास्त्रों की अच्छी जानकारी रखते हैं और राम मंदिर मामले में उन्होंने अदालत में भी पक्ष रखा था। शास्त्रों के आधार पर दी गई उनकी जानकारी को कोर्ट ने भी महत्व दिया था।

रामभद्राचार्य का जितना सार्वजनिक जीवन चर्चा में रहा है, उतनी चर्चा कभी निजी जिंदगी की नहीं रही। आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लेने वाले रामभद्राचार्य का जन्म यूपी के ही जौनपुर के एक गांव शांदीखुर्द में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्र था और मां का नाम शशि देवी मिश्रा था। उन्हें बचपन में परिवार से गिरिधर नाम मिला था। यह नाम उनके रिश्ते के एक बाबा ने दिया था, जो उनके दादा के चचेरे भाई लगते थे। वह मीराबाई के अनन्य भक्त थे और नवजात बच्चे का नाम उन्होंने भगवान कृष्ण पर रख दिया।

उनका जन्म 14 जनवरी, 1950 को मकर संक्रांति के दिन हुआ था। उन्हें प्रारंभिक शिक्षा उनके दादा सूर्य बली मिश्र ने ही दी थी। किंतु उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव जन्म के महज दो महीने के बाद ही आ गया था। इसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। दो माह के बालक गिरिधर को ट्रेकोमा नामक आंखों की बीमारी हो गई थी। उनकी आंखों की रोशनी इसके चलते खत्म हो गई थी। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने रामचरित मानस से लेकर तमाम ग्रंथों को कंठस्थ किया। आज उनकी ख्याति रामचरितमानस मर्मज्ञ के तौर पर है। दिलचस्प दावा किया जाता है कि रामभद्राचार्य ने कभी भी ब्रेल लिपि या फिर अन्य किसी साधन का इस्तेमाल पढ़ाई के लिए नहीं किया।

उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र और विलक्षण बताई जाती है कि उन्होंने पांच वर्ष की आयु तक संपूर्ण भगवद्गीता संस्कृत सहित कंठस्थ कर ली थी। आठ वर्ष की आयु तक उन्होंने संत तुलसीदास रचित सम्पूर्ण रामचरितमानस (लगभग 10,800 छंद) याद कर लिया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके दादा पंडित सूर्यबली मिश्र ने दी थी। आगे चलकर उन्होंने वेद, उपनिषद, भागवत पुराण, संस्कृत व्याकरण तथा संत तुलसीदास के सभी ग्रंथों को भी कंठस्थ किया। उनका 24 जून 1961 को निर्जला एकादशी पर उपनयन संस्कार हुआ था, जिसमें उन्हें गायत्री मंत्र तथा अयोध्या के पंडित ईश्वर दास महाराज से श्रीराम मंत्र की दीक्षा मिली थी।

कई संस्थानों की रामभद्राचार्य ने की है स्थापना

उन्होंने विकलांग जनों हेतु उल्लेखनीय कार्य किए हैं। जैसे कि चित्रकूट स्थित तुलसी स्कूल फॉर द ब्लाइंड (1996), जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय (2001), जो विश्व का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहां केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा मिलती है। वह इस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलपति हैं। उन्हें साहित्य क्षेत्र में असाधारण योगदान हेतु प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है।

