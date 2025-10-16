अब कैसी है प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने दिया हेल्थ अपडेट

Hindustan Hindi News
संक्षेप: बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव समेत कई अन्य भक्तों से बातचीत में महाराज ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा था, 'दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं बचा है। अब मुझे जाना होगा। आज नहीं तो कल।'

लोकप्रिय संत प्रेमानंद जी महाराज के स्वास्थ्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्री ने उनका हेल्थ अपडेट दिया है। उन्होंने बताया है कि संत की तबीयत एकदम ठीक है। हाल ही में खुद महाराज ने किडनियों को लेकर खुलासा किया था और कहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता। खास बात है कि बड़े सेलेब्स समेत कई लोग किडनी दान करने की पेशकश कर चुके हैं।

बहुत अफवाहें फैला रहे थे। वह तो महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का। हम आज अपने पदयात्रा का पत्र देने गए। उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। और बहुत लाड़ लुटाया।

बिग बॉस ओटीटी विजेता एल्विश यादव समेत कई अन्य भक्तों से बातचीत में महाराज ने अपने स्वास्थ्य की जानकारी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा था, 'दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं बचा है। अब मुझे जाना होगा। आज नहीं तो कल।'

'पल भर ज्यादा नहीं'

अगस्त में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी के साथ वृंदावन पहुंचकर संत प्रेमानंद से मुलाकात की और उन्हें अपना एक गुर्दा दान देने की पेशकश की। सेवायत के अनुसार, कुंद्रा प्रेमानन्द महाराज से इतना प्रभावित हुए कि जैसे ही उन्हें मालूम हुआ कि उनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं तो उन्होंने तुरंत अपना एक गुर्दा उन्हें दान करने का प्रस्ताव रख दिया।

उन्होंने बताया कि इस पेशकश पर शिल्पा समेत वहां मौजूद हर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया लेकिन हालांकि संत प्रेमानंद ने कुंद्रा को धन्यवाद देते हुए उन्हें बेहद शालीन तरीके से मना कर दिया और कहा, 'विधि के विधान के अनुसार मैं आपकी एक किडनी पाकर जितना समय जिऊंगा, ईश्वर की कृपा से दोनों किडनी के बिना भी उतने ही समय जिऊंगा। उससे पल भर भी ज्यादा नहीं।'

