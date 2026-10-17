अब कैसी है लालकृष्ण आडवाणी की तबीयत? अस्पताल ने बताया

शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे सीने में संक्रमण और सांस लेने में हल्की तकलीफ के बाद उन्हें जसौला विहार स्थित अपोलो अस्पताल लाया गया था।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी (98 वर्ष) को सीने में इंफेक्शन की शिकायत के बाद शुक्रवार, 16 अक्टूबर शाम दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल की ओर से शनिवार सुबह जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वह अस्पताल के ICU में वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत सूरी और पल्मोनरी (फेफड़ा रोग) विशेषज्ञों की देखरेख में हैं और उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा ने शनिवार सुबह 9:30 बजे अपोलो अस्पताल पहुंचकर लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य का जायजा लिया और उनके इलाज में जुटे डॉक्टरों की टीम से चर्चा की। अस्पताल से निकलने के बाद नड्डा ने मीडिया को बताया कि वरिष्ठ नेता की स्थिति पूरी तरह स्थिर है और उन्हें निकट चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है।

आडवाणी को दूसरी बार कराया भर्ती शुक्रवार शाम लगभग 7:30 बजे सीने में संक्रमण और सांस लेने में हल्की तकलीफ के बाद उन्हें जसौला विहार स्थित अपोलो अस्पताल लाया गया था।

वह आईसीयू में भर्ती हैं, जहां पल्मोनरी और न्यूरोलॉजी विभाग की संयुक्त मेडिकल टीम उनकी जांच व विशेष उपचार में जुटी है।

इस साल लालकृष्ण आडवाणी को दूसरी बार अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मई में उम्र संबंधी दिक्कतों के कारण उन्हें कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखा गया था।

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2026 को लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर जाकर उनका आशीर्वाद लिया था।

भारतीय राजनीति के आधार स्तंभ 98 साल के लालकृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सह-संस्थापक रहे हैं और उन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है।

वे 2002 से 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने 1998 से 2004 तक NDA सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री का पद संभाला।