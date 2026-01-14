Hindustan Hindi News
अब कैसी है जगदीप धनखड़ की तबीयत, बेहोश होने के बाद हुए थे दिल्ली AIIMS में भर्ती

Jan 14, 2026 08:36 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का AIIMS दिल्ली में इलाज जारी है। खबर है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। 10 जनवरी को दो बार बेहोश होने के बाद सोमवार को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर है कि शनिवार तड़के साढ़े तीन बजे 74 वर्षीय धनखड़ पर बाथरूम में दो बार बेहोशी छा गई थी।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, धनखड़ की तबीयत स्थिर है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि मंगलवार सुबह उनके कुछ ब्लड टेस्ट किए गए थे। बेहोश होने के बाद रुटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे धनखड़ को डॉक्टरों ने भर्ती होने की सलाह दी थी।

पीटीआई भाषा के अनुसार, सोमवार को एक अधिकारी ने कहा, 'आज उन्हें एम्स ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उन्हें जांच के लिए भर्ती करने पर जोर दिया। वह रातभर अस्पताल में ही रहेंगे।'

धनखड़ पहले भी कई बार बेहोश हो चुके हैं, जिनमें कच्छ का रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली की घटनाएं शामिल हैं जहां वह उपराष्ट्रपति के रूप में सार्वजनिक कार्यक्रमों में गए थे। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था। हृदय संबंधी बीमारी के कारण धनखड़ को पिछले साल भी एम्स में भर्ती कराया गया था।

इस्तीफे पर हुआ था बवाल

धनखड़ के इस्तीफे की वजह को लेकर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। दावा किया जा रहा था कि सरकार से खटपट होने के कारण उन्होंने पद छोड़ा था। हालांकि, इसे लेकर धनखड़ ने साफतौर पर कुछ नहीं कहा है। इस्तीफा देने के बाद से ही उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस मुद्दे पर बात नहीं की है।

