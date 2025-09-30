How Indian aid for Palestine close to record 80 millian dollars in last 11 years says Govt

11 वर्षों में 700 करोड़ की मदद! भारत ने नहीं छोड़ा फिलिस्तीन का साथ, इजरायली प्रतिबंध दरकिनार

हाल ही में भारत उन 142 देशों में शामिल रहा जिन्होंने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के पक्ष में मतदान किया, जिसमें दो-राष्ट्र समाधान के लिए ठोस, अपरिवर्तनीय और समयबद्ध कदमों का खाका पेश किया गया।