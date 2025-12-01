Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsHow India Russia friendship proved crucial during Operation Sindoor
मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक... ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-रूस ने कैसे दिखाया दुनिया को दोस्ताना

मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक... ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-रूस ने कैसे दिखाया दुनिया को दोस्ताना

संक्षेप:

पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस की दोस्ती की बदौलत भारत को काफी मदद मिली। मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉयफेयर जैसे तमाम चीजों में रूसी टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी अहम साबित हुई।

Mon, 1 Dec 2025 09:26 PMDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। इस दौरान वह पीएम मोदी से भी मिलेंगे। इसके साथ ही भारत और रूस की दोस्ती में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। अनुमान है कि 4-5 दिसंबर को पीएम मोदी और पुतिन के इस सम्मेलन में सुदर्शन चक्र या भारत के आयरन डोम को नई मजबूती मिल सकती है। बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस की दोस्ती की बदौलत भारत को काफी मदद मिली। मिसाइल से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉयफेयर जैसे तमाम चीजों में रूसी टेक्नोलॉजी भारत के लिए काफी अहम साबित हुई। इसकी बदौलत भारत ने युद्धक्षेत्र में खुद को इक्कीस साबित किया।

पीएम मोदी और पुतिन के बीच नई दिल्ली में होने वाले सम्मेलन में सैन्य समझौतों पर ज्यादा ध्यान रहने की उम्मीद है। भारत रूस से सतह से सतह पर मार करने वाली एस-400 मिसाइलें खरीदना चाहता है। इसकी वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह मिसाइल काफी कारगर साबित हुई थी। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और श्री पुतिन की बातचीत के दौरान भारत पुराने रक्षा सौदे के तहत बाकी बचे एस-400 के दो स्क्वैड्रनों की जल्द आपूर्ति और वायु रक्षा प्रणाली के पांच अतिरिक्त स्क्वैड्रनों की खरीद के सौदे के बारे में विस्तार से चर्चा करने की योजना पर काम कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गेम चेंजर साबित हुई एस-400 रक्षा प्रणाली की सफलता के बाद से भारत ने इसके और स्क्वैड्रनों के लिए रूस के साथ खरीद समझौते को पर बातचीत को आगे बढाने का मन बना लिया है। भारत ने 2018 में रूस से एस-400 के पांच स्क्वैड्रनों की खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। करीब 40 हजार करोड़ रुपये की खरीद के इस समझौते के तहत भारत को तीन स्क्वैड्रन मिल गए थे जबकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाकी दो स्क्वैड्रन की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है।

इसके अलावा दोनों देशों के बीच सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ-साथ पांचवीं पीढी के लड़ाकू विमान सुखोई-57 की खरीद को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। रूस इस विमान के खरीद सौदे को लेकर भारत के समक्ष कई बार पेशकश कर चुका है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग काफी पुराना है। एनडीटीवी के मुताबिक मशहूर मिसाइल वैज्ञानिक और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने बताया कि 1970 के समय में भारतीय वायुसेना रूस से मिली एसएएस-2 मिसाइल इस्तेमाल करती थी। इसके अलावा हमारे पास मिग-21, मिग-23, मिग-27, मिग-29 और मिग-25 भी। वहीं, टी-90 टैंक ने भी भारतीय रक्षा कार्यक्रम को बेहतर बनाया।

दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर जबर्दस्त इतिहास है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस में बहने वाली मोस्कवा नदी से मिलकर बना है। यह भारत-रूस मैत्री का सबसे शानदार उदाहरण है। वैज्ञानिक वीके सारस्वत ने जोर देकर कहाकि शत्रु क्षेत्र में लक्ष्यों को इतनी सटीकता से मारने की हमारी क्षमता ब्रह्मोस की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने की विशेषताओं के चलते थी। इसका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इसके अलावा सीधे हमला करने के मामले में सुखाई का भी कोई जोड़ नहीं है।

