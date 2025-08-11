how india birth rate down below replacement level and risk of degrowth population भारत में 'हम दो हमारे दो' से भी कम हुई आबादी की ग्रोथ, इन देशों में तो एक बच्चा भी मुश्किल, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia Newshow india birth rate down below replacement level and risk of degrowth population

भारत में 'हम दो हमारे दो' से भी कम हुई आबादी की ग्रोथ, इन देशों में तो एक बच्चा भी मुश्किल

भारत में आबादी की ग्रोथ अब 'हम दो हमारे दो' की नीति से भी पीछे चल गई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में जन्मदर अब 1.98 है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल के लिए माना जाता है कि यह 2.1 होनी चाहिए। भारत में ऐसे परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनके एक ही संतान है या फिर कोई संतान वे पैदा नहीं करना चाहते।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 12:13 PM
share Share
Follow Us on
भारत में 'हम दो हमारे दो' से भी कम हुई आबादी की ग्रोथ, इन देशों में तो एक बच्चा भी मुश्किल

कुछ दशक पहले भारत में तेजी से बढ़ती आबादी चिंता का विषय थी। फिलहाल भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन गया है, लेकिन अब जनसंख्या में बढ़ोतरी पर अचानक ब्रेक लगता दिख रहा है। इसका असर अगले कुछ दशकों में दिख सकता है। वर्ल्ड बैंक के 2023 के डेटा के अनुसार भारत में आबादी की ग्रोथ अब 'हम दो हमारे दो' की नीति से भी पीछे चल गई है। विश्व बैंक के अनुसार भारत में जन्मदर अब 1.98 है, जबकि रिप्लेसमेंट लेवल के लिए माना जाता है कि यह 2.1 होनी चाहिए। भारत में ऐसे परिवारों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनके एक ही संतान है या फिर कोई संतान वे पैदा नहीं करना चाहते। माना जा रहा है कि इसका असर दिखा है।

यही नहीं साउथ कोरिया, जापान, रूस, इटली जैसे देशों में हालात काफी बदल गए हैं। यहां रिप्लेसमेंट लेवल से काफी नीचे जन्मदर हो गई है। हैरान करने वाला आंकड़ा साउथ कोरिया का है, यहां जन्मदर अब महज 0.72 रह गई है। इसका अर्थ हुआ कि एक कपल अब औसतन एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रहा है। इसके अलावा पड़ोसी देश चीन में भी आंकड़ा 1 का है और जापान में यह 1.2 है। सिंगापुर में 0.97 है और अमेरिका में 1.62 एवं फ्रांस में 1.66 है। इस तरह दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों की जन्मदर रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है।

पूरी दुनिया की बात करें तो यह औसत 2.2 था, जो रिप्लेसमेंट लेवल से महज थोड़ा ही प्लस है। फिलहाल अफ्रीकी देशों और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ही जन्मदर रिप्लेसमेंट लेवल से काफी अधिक है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में घटती जन्मदर के चलते बाजार कमजोर पड़ने, श्रम शक्ति के कम होने और वृद्ध आबादी के अधिक बोझ की चिंता बढ़ रही है। यही कारण है कि जापान, रूस और चीन जैसे देश बच्चे पैदा करने पर तमाम सरकारी लाभों का भी ऐलान कर रहे हैं। इसके बाद भी लोग परिवार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं हो रहे। साउथ कोरिया में तो अलग से एक मंत्रालय ही है, जो फैमिली प्लानिंग के मसलों पर काम करता है।

क्यों इतनी तेजी से घटने लगी है जन्म दर

जापान का हाल यह है कि वहां लगातार 16वें साल आबादी में कमी आई है। इसका अर्थ है कि मृत्यु का आंकड़ा जन्म से अधिक हो गया है। कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और इसका सीधा असर आबादी में कमी के तौर पर दिख रहा है। जानकार मानते हैं कि कृषि व्यवस्था से दुनिया का औद्योगिकीकरण की ओर से मुड़ना भी इसका कारण है। अब श्रम शक्ति की जरूरत पहले के मुकाबले कम रह गई है। इसके अलावा शहरी जीवन में मेडिकल, एजुकेशन, लाइफस्टाइल के खर्च बढ़ गए हैं। इसके चलते लोग अपनी जीवनशैली से समझौता नहीं करना चाहते और आबादी को सीमित ही रख रहे हैं।

जन्मदर कम होने के कुछ फायदे भी हैं

समाज विज्ञानी मानते हैं कि जन्मदर कम होने की एक वजह महिलाओं की आजादी भी है, जो बीते दौर की तुलना में बढ़ी है। संतान उत्पत्ति को लेकर वे अब स्वयं भी निर्णय ले रही हैं। इसके अलावा महिलाओं की बड़ी संख्या अब कामकाजी है। वित्तीय आजादी, उच्च शिक्षा के चलते महिलाओं को एक हद तक स्वायत्तता भी मिली है। इसके कारण वे स्वयं भी फैसले ले रही हैं और इसी के चलते अब जन्मदर कम हो रही है। इसके अलावा एक फायदा यह है कि आबादी कम होने के चलते पैदा होने वाले बच्चों के जीवन स्तर में भी सुधार आ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के चलते बच्चों की जीवन प्रत्याशा में इजाफा हुआ है। इसके कारण भी लोग अब कम बच्चे ही पैदा करना चाहते हैं।

India News India News Today World News In Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।