ओपिनियन: बेटियों के सुरक्षित भविष्य की नींव रखने वाला साल रहा 2025, समझिए कैसे

बीतते साल देश में दबे पांव कुछ कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियां भले न बटोर पाया लेकिन उसने शर्तिया एक नए भारत की नींव रखी। एक ऐसा भारत जहां बेटियों के बचपन और भविष्य पर बाल विवाह की तलवार नहीं लटकी होगी। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए 27 नवंबर 2024 को जब ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की शुरुआत की थी तो शायद उसे भी यह अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह इतना सफल और प्रभावी साबित होगा। लेकिन जैसा कि एक अफ्रीकी कहावत है कि अगर दूर तक जाना है तो सबको साथ लेकर चलें। यह अभियान उसी सबक पर आगे बढ़ा। पहली बार पूरी सरकार और पूरा समाज एकजुट होकर बाल विवाह मुक्त भारत के साझा लक्ष्य के साथ आए और नागरिक समाज संगठनों ने हरावल दस्ते की भूमिका संभाली।

सबसे बड़ी बात रही कि अर्से बाद हमारे नीति नियंताओं ने बाल विवाह के परिणामों की गंभीरता को समझा और कारणों के निवारण के प्रयास शुरू किए। यह जरूरी इसलिए था कि हम भले ही चांद और मंगल पर पहुंच गए हैं लेकिन एक सच यह भी है कि आज भी देश में हर साल लाखों बच्चियों के बचपन का गला घोंटकर उन्हें बाल विवाह के नर्क में झोंक दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे -5 (2019-21) के आंकड़ों के अनुसार देश में 20–24 आयु वर्ग की 23.3% युवतियों का 18 वर्ष से पहले ही विवाह हो जाता है। बिहार व पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में यह दर 40 प्रतिशत से भी ज्यादा है। यह देश के लिए एक गंभीर शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक संकट है।

बाल विवाह के नतीजे में लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है। यानी यह उन्हें स्कूल से तो बाहर करता ही है, उनके कौशल विकास के रास्ते भी बंद कर देता है उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता की संभावनाएं समाप्त कर देता है। कम उम्र में मां बनने से तमाम स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें होती हैं जिसमें बच्चे का समयपूर्व जन्म, कम वजन और जच्चा-बच्चा की मृत्यु के खतरे शामिल हैं। बाल विवाह के कारण एक चौथाई लड़कियों के श्रम बल से बाहर हो जाने के मद्देनजर यह देश के लिए गंभीर आर्थिक संकट भी है। विश्व बैंक ने 2017 में चेतावनी दी थी कि बाल विवाह के कारण 2030 तक विकासशील देशों को खरबों डॉलर का नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

भारत सरकार ने अंतत: इस सत्य को स्वीकार किया कि अगर बाल विवाह पर काबू नहीं पाया गया तो विकसित भारत के सपने को पूरा करना आसान नहीं होगा। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत दिशानिर्देशों और बाल विवाह की ऊंची दर वाले 450 से भी ज्यादा जिलों में काम कर रहे 250 से भी ज्यादा नागरिक समाज संगठनों के देश के सबसे नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (जेआरसी) की पिकेट रणनीति को समाहित करते हुए इस अभियान का खाका तैयार किया गया। जेआरसी की लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाने की रणनीति को अपनाते हुए स्कूलों, पंचायतों, नगरपालिकाओं में करोड़ों लोगों को बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई।

कैसे 3P के माध्यम से रोके गए एक लाख से ज्यादा बाल विवाह सरकार की 3 पी यानी प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड प्रासिक्यूशन यानी बचाव, सुरक्षा और अभियोजन की रणनीति पर अमल से महज एक साल में एक लाख से ज्यादा बाल विवाह रोके गए। पहली बार देश में ऐसा हुए जब महज एक साल में 36,000 से ज्यादा बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) नियुक्त किए गए। कानून पर अमल होना शुरू हुआ। पहली बार किसी होने जा रहे बाल विवाह को रोकने के लिए निषेधाज्ञाएं यानी इंजक्शन जारी किए गए, कानून तोड़ने के जुर्म में हजारों लोग जेल भेजे गए। बड़े पैमाने पर पंडित, मौलवी और पादरी जैसे सभी धर्मों के पुरोहित वर्ग को अभियान से जोड़ा गया और पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पंडित या मौलवी ने किसी बच्चे का विवाह संपन्न कराने से इनकार किया। तीन लाख से भी अधिक धर्मस्थलों पर बोर्ड लगाए गए कि यहां बाल विवाह संपन्न नहीं कराया जाता और तीन लाख से अधिक पंडित, इमाम और पादरी बाल विवाह समाप्त करने की शपथ ले चुके हैं। प्रशासन व नागरिक समाज संगठनों के करीबी समन्वय के नतीजे में एक साल में ही पढ़ाई छोड़ चुकी सात लाख से अधिक लड़कियां स्कूल लौटीं, और आर्थिक दृष्टि से संवेदनशील 19 लाख परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। ये वो परिवार थे जिनके बच्चे वाकई बाल विवाह के खतरे में थे।

बाल विवाह के खतरे से निकाली गईं लाखों बच्चियां कानून पर अमल, बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और रोकथाम व प्रोत्साहन उपायों के समन्वय से उन लाखों बच्चियों को बचाया गया जो बाल विवाह के खतरे में थीं। वे परिवार जो आर्थिक तंगी के कारण बच्ची का विवाह करने की सोच रहे थे, सरकारी योजनाओं से जुड़ने के बाद उन्हें बच्ची को पढ़ाना अधिक आकर्षक विकल्प दिखने लगा। इसके नतीजे में बाल विवाह में भारी गिरावट आई है। अध्ययन भी इसकी पुष्टि करते हैं। इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की पहल पर सेंटर फॉर लीगल एक्शन एंड बिहैवियर चेंज फॉर चिल्ड्रेन (सी–लैब) की असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान में बाल विवाह के रुझानों पर आई शोध रिपोर्ट “टिपिंग प्वाइंट टू जीरो: एविडेंस टुवार्ड्स ए चाइल्ड मैरेज फ्री इंडिया के अनुसार 2022 से 2025 के बीच 18 वर्ष से कम की लड़कियों के बाल विवाह में 69% गिरावट आई जबकि 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह में 72% की गिरावट आई है।

देश में बाल विवाह की दर 23 से घटकर अब 15 फीसदी रिपोर्ट का मानना है कि अब देश में बाल विवाह की दर 23.3 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत के आस पास आ चुकी है। इसका अर्थ ये है कि सदियों पुराने इस अपराध के खात्मे का असंभव सा लगने वाला लक्ष्य अब पहुंच में है। सरकार ने 2030 तक बाल विवाह के खात्मे का लक्ष्य रखा है लेकिन कुछ हलकों में कहा जा रहा है कि यदि यही रफ्तार और रुझान बरकरार रहे तो शायद इसे उससे पहले ही हासिल किया जा सकता है। यह शायद कुछ अधिक आशावादी होना हो सकता है लेकिन यह तय है कि आज जन्मी बेटियां बाल विवाह के दुष्चक्र में नहीं फंसेगीं। और यह साल इसीलिए ऐतिहासिक है।